Утром 27 ноября прогремели мощные взрывы в Харькове. Российские войска атаковали Шевченковский и Киевский районы города, в результате чего есть трое пострадавших.

Обновлено в 10:18. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове 27 ноября: какие последствия

По данным ОВА, российские дроны атаковали объекты в двух районах Харькова – Шевченковском и Киевском.

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Как отметил мэр Харькова, в Шевченковском районе под удар попала автозаправочная станция (АЗС).

Количество пострадавших в Шевченковском районе увеличилось до трех. Медики оказывают им необходимую медицинскую помощь.

В Киевском районе дрон типа Ланцет попал в жилой дом на уровне технического этажа. Поврежден остекление около 25 окон и балконов.

Атаки России на Харьков и область

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 10 населенным пунктам области, применив ракету, РСЗО и более сотни беспилотников. В результате атак погибла 86-летняя женщина, еще 15 человек пострадали, сообщили в ОВА.

В Харькове погибла 86-летняя женщина, шесть человек получили ранения, еще двое получили острую реакцию на стресс.

В Изюме шесть жителей получили острую реакцию на стресс. В селе Черкасская Лозовая Малоданиловской общины ранен 45-летний мужчина.

В течение суток российские войска активно применяли по Харьковщине разные виды вооружения. В частности, ракету и реактивную систему залпового огня, шесть беспилотников типа Герань, один Ланцет, семь FPV-дронов и 108 БпЛА, тип которых устанавливается.

Из-за обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в областном центре и четырех районах области.

В городе Харьков повреждены шесть частных домов, четыре хозяйственных сооружения и учебное заведение.

В Изюме повреждены два многоквартирных и три частных дома, административное здание, гараж, хозяйственное сооружение и 15 автомобилей.

В Харьковском районе повреждено здание в селе Черкасские Тишки, частный дом и мусоровоз в селе Циркуны, а также автобус в селе Черкасская Лозовая.

В Купянском районе в поселке Ставище поврежден частный дом и хозяйственное сооружение. В Лозовском районе в поселке Софиевка поврежден автомобиль.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 738-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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