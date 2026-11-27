В ночь на 27 ноября российские войска атаковали Украину 155 ударными беспилотниками разных типов, в том числе 83 реактивными дронами Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 110 вражеских целей, однако зафиксированы попадания на 27 локациях.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Чем и откуда РФ атаковала Украину

Воздушное нападение началось еще с 18:00 26 ноября. Всего Россия применила 155 беспилотников — ударные БпЛА типа Shahed (из них 83 реактивные) и Гербера, а также дрони-имитаторы типа Пародия.

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Пуски осуществлялись из семи направлений:

с территории РФ — Орел, Миллерово, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск;

с временно оккупированных территорий Украины — Донецк и поселок Гвардейское в Крыму.

Результаты работы ПВО и последствия атаки

Отбиванием воздушного нападения занимались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 27 ноября противовоздушная оборона сбила или подавила 110 вражеских БпЛА типа Shahed (в том числе 51 реактивный), Гербера и дронов других типов.

В то же время зафиксировано попадание вражеских средств воздушного нападения на 27 локациях, а падение сбитых беспилотников или обломков — на четырех локациях.

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что атака еще продолжается. Утром в воздушном пространстве Украины оставалось несколько вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 738-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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