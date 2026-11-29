РФ атаковала Синельниково: двое юношей в тяжелом состоянииДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Двое несовершеннолетних получили тяжелые ранения в результате вечерней атаки на Синельниково Днепропетровской области, которая была с применением ударных беспилотников.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Атака на Синельниково 28 ноября: что известно
По словам главы ОВА, в результате атаки на Синельниково были повреждены частный жилой дом, здание станции технического обслуживания и автомобили.
Тяжкие ранения получили двое 17-летних парней. Обоих подростков госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.
Кроме райцентра, под вражескими ударами в Синельниковском районе также оказались Николаевская и Богиновская общины. В частности, повреждено сельскохозяйственное предприятие.
По данным Днепропетровской ОВА по состоянию на утро 29 ноября, в общей сложности российские войска более 20 раз атаковали беспилотниками шесть районов области.
В Павлограде повреждены автомобили, а в Терновской общине — гаражи.
В городе Самар из-за вражеских ударов горели гаражи и машины.
В Никопольском районе под обстрелом оказались районный центр, Марганецкая и Покровская общины.
В Кривом Роге поврежден частный жилой дом, вспыхнул пожар.
В Каменском в результате российской атаки повреждена инфраструктура.
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