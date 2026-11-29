Взрывы в Одессе: РФ ударила по многоэтажке, погибла женщина, есть раненыеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В ночь на 29 ноября в Одессе прогремели взрывы. Враг повредил жилой многоэтажный дом.
Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Взрывы в Одессе 29 ноября: что известно
Перед тем, как раздались взрывы в Одессе, Воздушные силы ВСУ сообщали о движении реактивного БпЛА в направлении города.
По словам Сергея Лысака, в результате ночных взрывов в Одессе сегодня, 29 ноября, пострадал жилой многоэтажник.
Как позже уточнили в ГСЧС, под вражескими ударами оказались 14-этажный жилой дом, складские помещения и фермерское хозяйство.
В многоэтажке из-за попадания разгорелся пожар на уровне четвёртого и пятого этажей. Также повреждены два легковых автомобиля.
Погибла пожилая женщина, еще трое человек получили ранения. Двоих из них спасли пожарные.
Пожар в жилом доме потушен. Психологи ГСЧС оказали помощь 13 жильцам, среди которых двое детей. Для оказания помощи людям также развернут оперативный штаб.
Кроме того, в результате российской атаки вспыхнул масштабный пожар на складах с игрушками и бытовой техникой. Там пострадали еще два человека. Работу спасателей затрудняло сильное задымление, которое почти полностью ограничивало видимость.
В Одесском районе повреждено здание фермерского хозяйства, где загорелись тюки с сеном.
Всего в результате российской атаки на Одесскую область погиб один человек, еще пятеро пострадали.
К ликвидации последствий вражеских ударов привлекли более 100 спасателей ГСЧС.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 740-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Одесская ОВА