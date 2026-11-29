В ночь на 29 ноября в Одессе прогремели взрывы. Враг повредил жилой многоэтажный дом.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Перед тем, как раздались взрывы в Одессе, Воздушные силы ВСУ сообщали о движении реактивного БпЛА в направлении города.

По словам Сергея Лысака, в результате ночных взрывов в Одессе сегодня, 29 ноября, пострадал жилой многоэтажник.

Как позже уточнили в ГСЧС, под вражескими ударами оказались 14-этажный жилой дом, складские помещения и фермерское хозяйство.

В многоэтажке из-за попадания разгорелся пожар на уровне четвёртого и пятого этажей. Также повреждены два легковых автомобиля.

Погибла пожилая женщина, еще трое человек получили ранения. Двоих из них спасли пожарные.

Пожар в жилом доме потушен. Психологи ГСЧС оказали помощь 13 жильцам, среди которых двое детей. Для оказания помощи людям также развернут оперативный штаб.

Кроме того, в результате российской атаки вспыхнул масштабный пожар на складах с игрушками и бытовой техникой. Там пострадали еще два человека. Работу спасателей затрудняло сильное задымление, которое почти полностью ограничивало видимость.

В Одесском районе повреждено здание фермерского хозяйства, где загорелись тюки с сеном.

Всего в результате российской атаки на Одесскую область погиб один человек, еще пятеро пострадали.

К ликвидации последствий вражеских ударов привлекли более 100 спасателей ГСЧС.