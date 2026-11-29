В результате взрывов в Харькове сегодня, 29 ноября, пострадали как минимум 10 человек.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове 29 ноября: что известно

По словам Игоря Терехова, в результате взрывов в Харькове сегодня, 29 ноября, зафиксировано попадание в промышленной зоне Немишлянского района. Российские войска нанесли удар по городу с помощью дрона. Сейчас смотрят По уточненной информации, в результате попадания вражеского дрона загорелись два автомобиля и здание почтового отделения. Сейчас пожары локализованы. По последним данным, количество пострадавших в результате взрывов в Харькове 29 ноября возросло до 11, среди них — двое детей. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Ликвидация последствий российского удара продолжается. Около 13:10 стало известно об очередном вражеском ударе — российская армия нанесла удар рядом с одним из рынков в Киевском районе Харькова. Последствия атаки уточняются.

Напомним, что утром в Шевченковском районе города в результате вражеского удара по парковке загорелся автомобиль. В Немышлянском районе зафиксировано попадание недалеко от жилых домов, в некоторых из них повреждены окна.

Кроме того, в Киевском районе Харькова российский беспилотник попал в крышу хозяйственной постройки.

Информации о пострадавших в результате предыдущих ударов не поступало.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 740-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ДСНС

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