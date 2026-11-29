Взрывы в Запорожье: погибла мать, ее 14-летнюю дочь спасли из-под заваловДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Взрывы в Запорожье прогремели 29 ноября в результате российской атаки.
Об этом сообщил и. о. начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин.
Взрывы в Запорожье 29 ноября: что известно
В результате взрывов в Запорожье сегодня, 29 ноября, разрушен частный жилой дом, повреждены многоэтажки и здания двух учебных заведений.
Как уточнили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), российские войска нанесли по областному центру авиаудары.
В результате одного из ударов был разрушен частный дом. Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшей 40-летней женщины, а также спасли ее 14-летнюю дочь, которую передали медикам.
Кроме того, спасатели потушили пожар в хозяйственной постройке площадью 50 кв. м. Взрывная волна и обломки повредили соседние дома.
В результате другого авиаудара был поврежден девятиэтажный жилой дом. Спасатели обследовали многоэтажки в поисках пострадавших и оказания им помощи. Повреждения также получили здания двух учебных заведений.
Всего в результате вражеских ударов по Запорожью погиб один человек, еще четверо получили травмы, среди них — 14-летняя девушка.
На местах работали все экстренные службы. Количество пострадавших и окончательные последствия взрывов в Запорожье 29 ноября уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 740-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА