Взрывы в Запорожье прогремели 29 ноября в результате российской атаки.

Об этом сообщил и. о. начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин.

В результате взрывов в Запорожье сегодня, 29 ноября, разрушен частный жилой дом, повреждены многоэтажки и здания двух учебных заведений.

Сейчас смотрят

Как уточнили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), российские войска нанесли по областному центру авиаудары.

В результате одного из ударов был разрушен частный дом. Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшей 40-летней женщины, а также спасли ее 14-летнюю дочь, которую передали медикам.

Кроме того, спасатели потушили пожар в хозяйственной постройке площадью 50 кв. м. Взрывная волна и обломки повредили соседние дома.

В результате другого авиаудара был поврежден девятиэтажный жилой дом. Спасатели обследовали многоэтажки в поисках пострадавших и оказания им помощи. Повреждения также получили здания двух учебных заведений.

Всего в результате вражеских ударов по Запорожью погиб один человек, еще четверо получили травмы, среди них — 14-летняя девушка.

На местах работали все экстренные службы. Количество пострадавших и окончательные последствия взрывов в Запорожье 29 ноября уточняются.