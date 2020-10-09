Счетчики должны быть бесплатными для малообеспеченных киевлян, — Шлапак

Все жилищные субсидии на период карантина для киевлян должны быть сохранены. Местная власть должна сделать все, чтобы незащищенные слои населения меньше платили по тарифам за ЖКХ.

Об этом во время брифинга вчера, 8 октября, в Открытом штабе ВО Батькивщина заявила кандидат в депутаты Киевского городского совета Алла Шлапак.

По ее словам, только 2020 года сумма, выделенная на оплату субсидий для малообеспеченных, была уменьшена на 10 млрд грн.

— У нас люди стали лучше жить? Или бедных стало меньше? Неправда. Именно эти цифры — диагноз того, что делает сейчас власть. Задолженность населения за 2 квартала 2020 растет очень быстро, уже 60 млрд грн. Правительство говорит — вина населения, но я знаю, что сегодня больше всего платят за коммунальные услуги бедные, — подчеркнула Шлапак.

Также кандидат добавила, что около 120 тыс. киевлян получателей субсидий не в состоянии самостоятельно установить счетчики учета газа и воды. Они являются заложниками проблем домов, в которых они живут.

Именно поэтому команда Батькивщины сделает все, чтобы счетчики для малообеспеченных были установлены за средствами поставщиков этих услуг, или из городского бюджета. Также обязательно закончится позорная практика дотаций для коммунальных предприятий.

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