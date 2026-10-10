В ближайшие дни погода в Украине испытает существенные изменения под влиянием двух атмосферных фронтов, связанных с циклонами над Балтикой и Италией.

Период относительно сухого тепла сменится более классической, дождливой и переменной осенью.

О прогнозе погоды в Украине на 10 дней эксклюзивно для Фактов ICTV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Прогноз погоды в Украине на 10 дней

В субботу, 10 октября, холодный атмосферный фронт, уже прошедший западные и центральные области, будет двигаться на восток.

По словам синоптика, на большинстве территории страны установится поле повышенного давления, поэтому осадки прекратятся.

По данным Укргидрометцентра, кратковременные дожди ночью останутся только на северо-востоке и Днепропетровщине, а днем ​​в восточных областях.

Температура воздуха ночью будет +4-9°C (в Карпатах — +1-6°C), на юге — до +10-15°C. Днем столбики термометров покажут +14-19 °C, а на юге прогреется до +23°C.

— Однако 11 октября с запада к нам придет второй атмосферный фронт, связанный с двумя циклонами. Центр одного из них будет над Балтикой, а второго над Италией. Поэтому у нас будет чувствоваться влияние такой циклоничности с юго-запада, — отмечает Наталья Птуха.

В воскресенье, 11 октября, облачность увеличится: днем ​​в западных, Винницкой и большинстве северных областей пройдут умеренные, местами сильные дожди.

Ночная температура повысится до +6-11°C (на юге — до +15°C), а днем ​​ожидается от +17 °C до +22°C (в южных регионах — до +25°C, а в западных — прохладнее, +12-17°C).

В понедельник, 12 октября, дожди распространятся на большинство областей страны (кроме востока и юга).

Воздух в большинстве регионов будет оставаться теплым — до +17-22°C, однако на крайнем западе температура днем ​​упадет до +11-16°C.

Начиная со вторника, 13 октября, по словам Натальи Птухи, в Украине начнется более устойчивая тенденция к понижению температуры.

— Резких изменений нет, разве что 13 октября уже немного может быть прохладнее в западных областях, особенно ночью — там уже может быть +1-6°C тепла, а днем ​​+9-14°C. И такая тенденция сохраняется и на 14 октября, – объяснила Наталья Птуха.

Консультативный прогноз на 15 – 18 октября

Во второй половине следующей недели синоптическая ситуация в Украине будет оставаться изменчивой. На смену коротким солнечным прояснениям придет очередная волна осенних осадков, а в западные регионы придет ощутимое похолодание.

15–16 октября (среда – четверг): в Украине ожидается относительно спокойная погода – преимущественно без осадков.

в Украине ожидается относительно спокойная погода – преимущественно без осадков. 17–18 октября (пятница – суббота): небо снова затянет облаками, в большинстве областей пройдут периодические дожди.

В западных областях ожидается самая холодная погода. Ночью столбики термометров покажут +1-7°C, а днем ​​всего +6-12°C.

На преобладающей части территории показатели будут составлять +5-12°C, дневные — в пределах +10-17°C.

На юге будет удерживаться комфортное тепло — днем ​​воздух будет прогреваться до +20°C.

Ждать ли “бабье лето” и первый снег

Комментируя вопрос о “бабьем лете”, Наталья Птуха объяснила, что народное понятие предполагает длительный спокойный период после первых заморозков, когда солнечная погода сочетается с теплым антициклоном.

— У нас кратковременно была такая теплая погода последние несколько дней. Как раз перед этим были немного заморозки на поверхности почвы, и несколько дней удерживался антициклон без осадков. Но сейчас, начиная с сегодняшнего дня, будет более облачная погода с дождями. Солнце будет выглядеть, но стабильности не будет — это более классическая осенняя погода, присущая именно октябрю, — подчеркнула Наталья Птуха.

В то же время синоптик успокоила, что снега и устойчивых зимних морозов в ближайшее время в Украине не ожидается.

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