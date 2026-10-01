С 1 октября 2026 года украинцев ждет ряд важных изменений. Они коснутся тарифов на электроэнергию, отопительного сезона, социальных выплат, работы критически важных предприятий, а также перехода на зимнее время.

Что изменится для украинцев с 1 октября 2026 года и о каких важных датах не стоит забывать – перечень изменений читайте в материале Факты ICTV.

Военное положение и мобилизация в октябре 2026 года: до какой даты будут действовать

В октябре в Украине будут продолжать действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Ранее президент Владимир Зеленский подписал законы № 4928-ІХ и № 4929-ІХ, которыми их действие было продлено на 90 дней, до 31 октября 2026 года.

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В соответствии с законодательством, МИД должен был уведомить Генерального секретаря ООН и иностранные государства о продлении военного положения и связанных с ним временных ограничениях прав и свобод.

Переход на зимнее время в октябре 2026 года: когда переводить часы

Также в октябре 2026 года украинцев ждет переход на зимнее время. Несмотря на многолетние дискуссии об отмене сезонного перевода часов, действующие правила остаются без изменений.

В 2026 году Украина перейдет на зимнее время в воскресенье, 25 октября. В ночь с 24 на 25 октября в 4:00 по киевскому времени стрелки часов нужно будет перевести на один час назад, то есть на 3:00.

Большинство смартфонов, компьютеров и других современных устройств изменят время автоматически, если в настройках правильно указан часовой пояс.

Отменить сезонный переход должен был законопроект № 4201 О расчете времени в Украине, который Верховная Рада приняла в 2024 году. Он предусматривал отказ от летнего времени и переход на постоянное стандартное время UTC+2. Однако президент документ не подписал, поэтому он не вступил в силу.

Отопительный сезон 2026–2027: когда в Украине могут включить отопление

Отопительный сезон 2026–2027 в Украине традиционно начнется в зависимости от погодных условий. Единой даты включения отопления по всей стране нет, ведь решение о начале отопления принимают местные власти.

Обычно тепло подают после того, как среднесуточная температура в течение трех суток держится на уровне +8 °C или ниже. Поэтому в разных городах и общинах отопительный сезон может начаться в разные дни.

По состоянию на начало сентября к зиме было подготовлено 79,2 % жилого фонда, или более 114 тыс. домов. В системе теплоснабжения были готовы 14 194 котельные, а также более 13,3 тыс. км тепловых сетей. Подготовка продолжалась и на объектах водоснабжения и в социальной сфере.

Особое внимание в этом году уделяется устойчивости систем после возможных российских атак. В общинах готовят резервные источники питания, запасы оборудования и материалов для быстрого восстановления подачи тепла и воды.

Субсидии на отопительный сезон: что изменится с 1 октября

В октябре в Украине начинается новый период начисления жилищных субсидий на отопительный сезон 2026–2027 годов. Для большинства нынешних получателей Пенсионный фонд перечислит помощь автоматически, поэтому повторно подавать документы не нужно.

Однако тем, кто оформляет субсидию впервые, кому ранее отказали в ее назначении, а также в случае изменения состава домохозяйства, социального статуса или других обстоятельств, влияющих на право на помощь, необходимо отдельно обратиться в ПФУ.

Если подать документы с 1 октября по 30 ноября включительно, субсидию назначат с начала отопительного периода, но не ранее возникновения права на нее. В случае более позднего обращения помощь будет начисляться с месяца подачи заявления.

До 95 тыс. грн для ветеранов с нарушениями зрения: как получить помощь

До 30 октября ветераны, полностью или частично утратившие зрение при защите Украины, могут получить до 95 тыс. грн целевой помощи от Красного Креста.

Средства поступают на специальные счета и предназначены для обустройства быта и создания более безопасного и комфортного жилого пространства. Программа предусматривает 26 видов техники и адаптационных средств, в частности смартфоны с функцией озвучивания экрана, адаптивную бытовую технику и навигационные системы.

Подать заявление можно лично, через уполномоченного представителя, по почте или онлайн в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики по месту жительства. Для ВПЛ заявление принимают по адресу фактического проживания.

19 400 грн на отопительный сезон: кто может получить помощь до 30 октября

Более 380 тыс. семей в прифронтовых общинах могут получить единовременную выплату в размере 19 400 грн на прохождение отопительного сезона.

Помощь предусмотрена для уязвимых категорий населения, в частности людей с инвалидностью, одиноких пенсионеров, ВПЛ, получателей жилищных субсидий, многодетных и приемных семей, одиноких матерей, семей с детьми с инвалидностью, детских домов семейного типа и патронатных семей.

Заявление на выплату можно подать до 30 октября через Пенсионный фонд, ЦНАП или органы местной власти. Средства будут выплачиваться на банковский счет или через Укрпочту.

На программу правительство привлекло 7,4 млрд грн от международных гуманитарных организаций. Часть финансирования поступила от ЮНИСЕФ и Украинского Красного Креста через гуманитарный счет Минсоцполитики.

Тариф на электроэнергию с 1 октября 2026 года: сколько будут платить украинцы

Правительство продлило действующий тариф на электроэнергию для населения до 31 октября 2026 года. Для большинства бытовых потребителей цена останется без изменений и составит 4,32 грн за кВт⋅ч.

В то же время с 1 октября для домохозяйств с электроотоплением будет действовать льготный тариф. Он также будет распространяться на многоквартирные дома, которые не подключены к газоснабжению и системам централизованного или автономного теплоснабжения.

Для таких потребителей в период с 1 октября по 30 апреля тариф составит 2,64 грн за кВт·ч при условии потребления до 2 000 кВт·ч в месяц. На объем, превышающий этот лимит, будет действовать обычная цена – 4,32 грн за кВт·ч.

Выплаты ко Дню Независимости: кто может обратиться за деньгами

В октябре 2026 года часть украинцев еще сможет получить разовую денежную помощь ко Дню Независимости. Речь идет о гражданах, которые приобрели право на выплату до 24 августа, но по состоянию на 1 октября средства им не поступили.

В таком случае необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Выплату должны произвести до 1 ноября 2026 года.

Размер помощи зависит от статуса получателя. В частности, лица с инвалидностью вследствие войны могут получить от 2 700 до 3 100 грн, участники боевых действий – 1 000 грн, члены семей погибших защитников и защитниц – 650 грн, а участники войны – 450 грн.

Подать заявление можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦНАП, по почте в территориальный орган ПФУ или онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием КЭП.

Новые критерии критической важности для агропредприятий

С 18 октября в Украине должны вступить в силу обновленные критерии, по которым агропредприятия, а также компании в сферах лесного и рыбного хозяйства и земельных отношений смогут подтверждать статус критически важных для экономики.

Для получения статуса предприятию будет достаточно соответствовать как минимум двум критериям. Среди них – годовой доход от 20 млн грн, соответствующие КВЭД, принадлежность к сфере управления Минагрополитики или определенный размер земельного банка.

В частности, для сельскохозяйственных предприятий минимальная площадь обрабатываемых угодий составит от 200 га, а для производителей плодовой продукции – от 50 га многолетних насаждений.

Для лесных предприятий минимальная площадь земель в постоянном пользовании должна составлять от 2 500 га, а для организаций водопользователей – площадь обслуживания мелиоративной инфраструктуры – более 500 га.

Приказ Минагрополитики № 11 от 2 сентября 2026 года с учетом изменений, внесенных приказом № 15 от 7 сентября, должен вступить в силу 18 октября 2026 года, но не ранее дня официального опубликования.

В УКАБ отмечают, что новые правила должны упростить процедуру подтверждения критичности, в частности для мелких агропроизводителей через Государственный аграрный реестр.

Возвращение полных требований к маркировке продуктов

С 1 октября в Украине вновь будут действовать полные требования к маркировке пищевых продуктов и кормов. Временные упрощения, введенные в начале полномасштабной войны, отменяются.

Теперь производители и импортеры должны указывать обязательную информацию на государственном языке, а данные на упаковке должны соответствовать фактическому составу продукта, в частности его рецептуре, пищевой ценности и информации об аллергенах.

Также больше нельзя будет ввозить для продажи продукцию, маркировка которой не соответствует украинскому законодательству, в частности если информация на упаковке представлена только на иностранном языке.

В то же время товары, которые уже были маркированы по упрощенным военным правилам, разрешат продавать до истечения срока их годности.

Началась подготовка студентов к национальному сопротивлению

Также с 1 октября 2026 года для студентов, получающих профессиональное предвысшее и высшее образование по дневной или дуальной форме обучения, должна начаться подготовка к национальному сопротивлению. Такую дату прямо предусматривает закон № 4826-IX.

Подготовка в учебных заведениях предусматривает изучение дисциплины Основы национального сопротивления. Она должна формировать знания и практические навыки, необходимые для защиты Украины и действий в условиях военных угроз.

Закон предусматривает теоретическую и практическую составляющие подготовки. Среди навыков, которые охватывает система подготовки к национальному сопротивлению, – обращение со стрелковым оружием, минная безопасность и домедицинская помощь. Для студентов с инвалидностью или частичной утратой трудоспособности предусмотрена возможность освобождения от практических занятий, которые могут нанести вред здоровью.

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