Мировой рынок нефти снова оказался под давлением геополитической турбулентности. Из-за обострения военного конфликта на Ближнем Востоке цены на черное золото стремительно пошли вверх, достигнув отметки в $100–102 за баррель. Это сразу повлекло за собой удорожание горючего и на украинском рынке.

Что будет с ценами на бензин в октябре, может ли дополнительно удорожать дизельное топливо, и какие факторы будут формировать прогноз цен на АЗС в октябре 2026 года, в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV рассказал аналитик консалтинговой компании Нафторинок Александр Сиренко.

Будет ли рост цен на топливо в октябре

По словам эксперта, главным драйвером роста цен на топливо является внешний рынок и обострение ситуации на Ближнем Востоке. Это уже третий скачок цен на нефть с начала года.

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— Причина одна — Ближний Восток. Мы видим, что США активно доминируют в этом военном конфликте, и, к сожалению, это напрямую влияет на стоимость барреля. Последняя неделя нефть основной марки продается по $100–102 за баррель, что примерно на 30% выше, чем было в начале июля, — отмечает Александр Сиренко.

Удорожание сырья мгновенно подняло котировки и на готовые нефтепродукты в Европе. Поскольку Украина полностью зависит от импорта, горючее завозится в страну уже с дополнительной наценкой.

Кроме внешнего рынка, на внутренний бизнес негативно влияет ситуация с безопасностью в Украине — в частности, регулярные воздушные тревоги, которые останавливают работу заправок и снижают общие объемы продаж.

Что будет с ценами на бензин в октябре 2026 года

Сегодня оптовая стоимость бензина А-95 на границе составляет около 83 грн/л. При нормальных рыночных условиях (учитывая логистику и наценку сетей в 10–15 грн) розничная цена должна достигать 93–98 грн/л, а в отдельных случаях и больше.

Впрочем, на станциях цены на бензин в октябре держатся в пределах 98–99 грн/л благодаря внутренним договоренностям.

— Я вижу, что трейдеры договорились с правительством о сдерживании цен. Именно поэтому мы не видим отметок выше 98–99 грн за литр на 95-й бензин. Однако премиальные марки с присадками и высокооктановый А-98 или А-100 пересекли отметку в 100 грн. На них нет акцента со стороны государства, поэтому цены выставляются по рыночным показателям, — рассказал аналитик.

Цены на дизель в октябре

Ситуация с дизельным топливом остается более сложной, чем с бензином. Уже сейчас оптовые цены на дизель в октябре близки к розничным.

— Оптовые цены на дизель находятся в диапазоне 91-95 грн за литр. К примеру, в Одесской области дизель на границе стоил по 95 грн — такого в истории еще не было, это новые антирекорды. Разница в несколько гривен между оптом и стелой вообще не покрывает затраты АЗС. Бывали дни в сентябре, когда заправки торговали практически в минус или в ноль, — отмечает Сиренко.

Эксперт отметил, что стоимость горючего напрямую зависит от событий в Ормузском проливе. Если стороны конфликта достигнут перемирия и заблокированная нефть выйдет на рынок, котировки быстро пойдут вниз.

— Как стремительно нефть выросла, так она может и упасть — не только до $70 за баррель, но и до $60 или даже $50. Однако заправки не смогут мгновенно снизить цены на стелах, ведь им сначала нужно реализовать тот ресурс, который был закуплен на пике по рекордным оптовым ценам, — объясняет специалист.

Эксперт добавляет, что столь высокие цены на АЗС неизбежно приведут к сокращению потребления: у населения и бизнеса просто нет возможности покупать топливо в предыдущих объемах.

Есть ли у Украины механизмы сдерживания удорожания горючего?

Пока единственным действенным механизмом в Украине остается неофициальная кулуарная договоренность между правительством и рынком. Собственных запасов или переработки у страны во время войны нет, поэтому на 100% интегрирована в мировой рынок, где сейчас страдают от высоких цен и страны ЕС, и США.

В то же время, по словам Александра Сиренко, государство могло бы применить более гибкие экономические рычаги, которые использовали европейские соседи.

– Все европейские страны снизили или урегулировали налоги на литре. Украина в эту игру играть не стала. Для меня до сих пор удивительно, почему так. Можно было бы совершить плавающую ставку акциза: когда нефть дорога — акциз снижается, когда возвращается к норме — акциз растет. Это позволило бы сбросить 5–10 грн на литре и зафиксировать прогнозируемую цену для потребителя.

Аналитик подчеркнул, что нынешние высокие цены на нефтепродукты уже закладываются в себестоимость украинской агропродукции. Поскольку аграрии покупали дорогое дизельное топливо во время посевной весной, а теперь слишком дорого собирают урожай, это неизбежно приведет к росту цен на базовые продукты — пшеницу, гречку и сахар.

Если ситуация на внешнем рынке не стабилизируется, будет ли рост цен на топливо в октябре выше нынешних отметок, будет зависеть от выносливости трейдеров.

Наиболее вероятный сценарий на октябрь с горючим – удержание цен в районе 100 грн за литр бензина и дизеля путем минимальной маржи заправок.

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