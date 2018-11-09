Украинский боксер Александр Усик будет защищать пять чемпионских поясов в бою с Тони Белью.
Украинскому боксеру и абсолютному чемпиону в первом тяжелом весе Александру Усику вручили пояс журнала The Ring.
Это произошло в Манчестере во время пресс-конференции посвященной бою Усик — Белью.
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Также пояс The Ring во втором среднем весе вручили британцу Каллуму Смиту, который получил кубок Мохаммеда Али и пояс по версии WBA, победив в финале Мировой серии бокса соотечественника Джорджа Гроувза.
Напомним, Александр Усик и Тони Белью выйдут в ринг уже 10 ноября.
Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию поединка.
Фото: Aneel Ahmad Filmmaker.
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