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Усику вручили еще один пояс, который придется защищать

Украинский боксер Александр Усик будет защищать пять чемпионских поясов в бою с Тони Белью.

Украинскому боксеру и абсолютному чемпиону в первом тяжелом весе Александру Усику вручили пояс журнала The Ring.

Это произошло в Манчестере во время пресс-конференции посвященной бою Усик — Белью.

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Также пояс The Ring во втором среднем весе вручили британцу Каллуму Смиту, который получил кубок Мохаммеда Али и пояс по версии WBA, победив в финале Мировой серии бокса соотечественника Джорджа Гроувза.

 

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 @ringtv #Champs

Допис, поширений Matchroom Boxing (@matchroomboxing)

Напомним, Александр Усик и Тони Белью выйдут в ринг уже 10 ноября.

Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию поединка.

Фото: Aneel Ahmad Filmmaker.

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