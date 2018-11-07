Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что не любит, когда его называют звездой.

Александр Усик накануне боя с британцем Тони Белью, в котором он будет защищать свои пояса по версии WBO, WBS, WBA, IBF и The Ring дал интервью Sky Sports.

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Украинский боксер заявил, что не любит купаться в лучах славы и не считает себя звездой:

— Ненавижу, когда люди называют меня звездой, потому что я не считаю себя звездой. Если вы хотите быть превосходным в том, что делаете, вам действительно нужно ограничивать себя, поэтому я считаю свою жизнь жизнью монаха. Если вы посадите человека в подвал, тогда есть большая вероятность, что он выйдет из этого подвала в качестве чемпиона.

Также Усик заявил, что не беспокоится о том, что бой пройдет в английском Манчестере, что обеспечит колоссальную поддержку его оппоненту Тони Белью.

— Во время моей карьеры все мои самые важные победы были на территориях противника, поэтому поддержка британских болельщиков Тони Белью не сильно меня беспокоит. Я также понимаю, что британские болельщики ценят бокс, и они в первую очередь будут болеть за прекрасный бокс, — отметил спортсмен.

Напомним, Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию поединка Усик – Белью.

Фото: K2 Promotions.