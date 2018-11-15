PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Спорт / Меня уже не изменить! Рамос ответил болельщикам на критику/

Мене вже не змінити! Рамос відповів вболівальникам на критику

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос заявив, що не переймається критикою на свою адресу зі сторони вболівальників та інших футболістів.

Футболіст збірної Іспанії та мадридського Реалу Серхіо Рамос на прес-конференції перед матчем Ліги націй, в якому Фурія Роха зіграє заключний матч з Хорватією в рамках групового етапу турніру 15 листопада, відповів щодо критики на свою адресу.

Про це повідомляє іспанське видання Marca.

— Якщо Сантьяго Бернабеу освистує тебе, то лише тому, що вболівальники чекають від тебе більшого. Я бачив, як фанати освистували великих легенд. Мене освистували вперше за 14 років гри в клубі, так що я повинен бути дуже вдячний. Критика не впливає на мене, я не сприймаю це особисто.

Щодо критики зі сторони інших футболістів Рамос заявив, що не збирається їм відповідати:

— Що стосується критики на мою адресу з боку Ловрена та інших колег, то таке трапляється в зв’язку з їхніми особистими розладами або ще чимось. Не буду їм на це нічого відповідати. Я такий, який є, мене вже не змінити, — додав Рамос.

Читайте: Гравець Ліверпуля: Слова Рамоса - це дурниця Фанати Реала назвали головного ворога клубу і будуть його освистувати Карма Рамоса і коронація Грізманна — найкращі меми Суперкубку УЄФА

Нагадаємо, вболівальники вершкових освистали Рамоса під час матчу Прімери між Реалом та Вальядолідом.

Серхіо Рамос відомий своїми жорстокими прийомами проти суперників та брудною грою. Зокрема у фіналі Ліги чемпіонів 2018 він став винуватцем травми Мохаммеда Салаха, а також наніс струс мозку голкіперу Ліверпуля Лорісу Каріусу.

Фото: Aitor Alcalde/ Getty Images.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка