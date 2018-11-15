Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос заявив, що не переймається критикою на свою адресу зі сторони вболівальників та інших футболістів.

Футболіст збірної Іспанії та мадридського Реалу Серхіо Рамос на прес-конференції перед матчем Ліги націй, в якому Фурія Роха зіграє заключний матч з Хорватією в рамках групового етапу турніру 15 листопада, відповів щодо критики на свою адресу.

Про це повідомляє іспанське видання Marca.

— Якщо Сантьяго Бернабеу освистує тебе, то лише тому, що вболівальники чекають від тебе більшого. Я бачив, як фанати освистували великих легенд. Мене освистували вперше за 14 років гри в клубі, так що я повинен бути дуже вдячний. Критика не впливає на мене, я не сприймаю це особисто.

Щодо критики зі сторони інших футболістів Рамос заявив, що не збирається їм відповідати:

— Що стосується критики на мою адресу з боку Ловрена та інших колег, то таке трапляється в зв’язку з їхніми особистими розладами або ще чимось. Не буду їм на це нічого відповідати. Я такий, який є, мене вже не змінити, — додав Рамос.

Нагадаємо, вболівальники вершкових освистали Рамоса під час матчу Прімери між Реалом та Вальядолідом.

Серхіо Рамос відомий своїми жорстокими прийомами проти суперників та брудною грою. Зокрема у фіналі Ліги чемпіонів 2018 він став винуватцем травми Мохаммеда Салаха, а також наніс струс мозку голкіперу Ліверпуля Лорісу Каріусу.

Фото: Aitor Alcalde/ Getty Images.