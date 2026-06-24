Министерство обороны Украины сообщило о временном приостановлении части услуг в приложении Резерв+, которые требуют подтверждения информации через государственные реестры социальной сферы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Изменения в работе приложения Резерв+: что известно

По информации Минобороны, временные ограничения связаны с некорректной работой обмена данными между государственными системами.

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Из-за этого сейчас могут быть недоступны несколько функций в приложении.

В частности:

подача заявления на отсрочку по основанию инвалидности;

обновление данных об инвалидности онлайн;

проверка соответствующей информации операторами территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В ведомстве отметили, что решение принято исключительно для предотвращения ошибок при обработке информации.

В Минобороны отдельно отметили, что временные технические изменения не влияют на уже действующие отсрочки.

Также не отменяется право граждан на оформление отсрочки при наличии законных оснований.

После стабилизации обмена данными между государственными реестрами все сервисы в приложении Резерв+ возобновят работу.

Об этом пользователей пообещали сообщить дополнительно.

Ранее Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила хакерскую группировку, которая создала поддельную версию приложения Резерв+ для уклонения от мобилизации.

По данным следствия, фейковый сервис полностью имитировал официальное приложение Министерства обороны и позволял пользователям менять военно-учетные данные и добавлять фиктивные отсрочки. Доступ к нему стоил 1 200 грн в месяц.

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