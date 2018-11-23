Киевское Динамо продолжает интересоваться игроком румынской молодежки и команды Газ-Метан Дариусом Олару.
Киевское Динамо заинтересовано в приобретении 20-летнего футболиста румынского Газ-Метана и молодежной сборной Румынии Дариуса Олару.
Об этом сообщает румынское издание Digi Sport.
Бело-синие наблюдают за атакующим полузащитником уже несколько месяцев и могут попытаться подписать футболиста в зимнее трансферное окно.
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Впервые информация об интересе Динамо к молодому румынскому игроку появилась в сентябре.
Кроме динамовцев на Олару претендует румынский Стяуа Бухарест.
По данным Transfermarkt, стоимость футболиста на трансферном рынке составляет €500 тыс.
Напомним, полузащитник киевского Динамо Дерлис Гонсалес летом перешел в бразильский Сантос.
Фото: Digi Sport.