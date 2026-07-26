ВСУ поразили Черноморнефтегаз, ретранслятор БпЛА в Крыму и мост в Донецкой области
- Силы обороны поразили объект Черноморнефтегаза во временно оккупированном Крыму.
- Поражены мост, состав беспилотников и район сосредоточения войск противника.
- Генштаб подтвердил успешное поражение Тюменского нефтеперерабатывающего завода.
В ночь на 26 июля Силы обороны Украины нанесли ряд ударов по военным и военно-экономическим объектам России и оккупированному Крыму. Среди пораженных целей объект Черноморнефтегаза, ретранслятор управления ударными беспилотниками, склад БпЛА, мост, а также район сосредоточения личного состава противника.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Удары по вражеским целям
По данным военных, поражен объект Черноморнефтегаза в районе Внукового во временно оккупированном Крыму. После оккупации полуострова Россия использует захваченную инфраструктуру предприятия для добычи, хранения и транспортировки природного газа и нефтепродуктов, а также обеспечения топливом своих войск.
Кроме того, атакован наземный ретранслятор, обеспечивавший управление ударными беспилотниками типа Герань и Гербера вблизи Черноморского в Крыму. Такие системы используются для увеличения дальности полета и устойчивости управления российскими дронами.
Также Силы обороны поразили автомобильный мост в районе Выселок Донецкой области, который использовался оккупационными войсками для опрокидывания сил и техники. Отдельными ударами уничтожен и склад беспилотников захватчиков вблизи Краснопоповки и нанесено поражение району сосредоточения живой силы в Пурдовке Луганской области.
Результаты предыдущих ударов
В Генеральном штабе также уточнили результаты предварительных ударов. В частности, подтверждено успешное поражение Тюменского нефтеперерабатывающего завода в России, по которому украинские силы ударили 25 июля.
Тюменский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Западной Сибири. Его мощность составляет около 7 млн. тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное горючее, мазут и другие нефтепродукты.
В Генеральном штабе подчеркнули, что боевая работа по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора продолжается. Информация об окончательных результатах уточняется.
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