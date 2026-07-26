В ночь на 26 июля Силы обороны Украины нанесли ряд ударов по военным и военно-экономическим объектам России и оккупированному Крыму. Среди пораженных целей объект Черноморнефтегаза, ретранслятор управления ударными беспилотниками, склад БпЛА, мост, а также район сосредоточения личного состава противника.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Удары по вражеским целям

По данным военных, поражен объект Черноморнефтегаза в районе Внукового во временно оккупированном Крыму. После оккупации полуострова Россия использует захваченную инфраструктуру предприятия для добычи, хранения и транспортировки природного газа и нефтепродуктов, а также обеспечения топливом своих войск.

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Кроме того, атакован наземный ретранслятор, обеспечивавший управление ударными беспилотниками типа Герань и Гербера вблизи Черноморского в Крыму. Такие системы используются для увеличения дальности полета и устойчивости управления российскими дронами.

Также Силы обороны поразили автомобильный мост в районе Выселок Донецкой области, который использовался оккупационными войсками для опрокидывания сил и техники. Отдельными ударами уничтожен и склад беспилотников захватчиков вблизи Краснопоповки и нанесено поражение району сосредоточения живой силы в Пурдовке Луганской области.

Результаты предыдущих ударов

В Генеральном штабе также уточнили результаты предварительных ударов. В частности, подтверждено успешное поражение Тюменского нефтеперерабатывающего завода в России, по которому украинские силы ударили 25 июля.

Тюменский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Западной Сибири. Его мощность составляет около 7 млн. тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное горючее, мазут и другие нефтепродукты.

В Генеральном штабе подчеркнули, что боевая работа по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора продолжается. Информация об окончательных результатах уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 614-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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