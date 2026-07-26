В Миргороде мальчик, которому скоро исполнится два года, выпал из окна квартиры на пятом этаже после того, как оперся на москитную сетку. Ребенка госпитализировали, тяжелых травм удалось избежать.

Об этом 26 июля сообщили в полиции Полтавской области.

В Миргороде мальчик выпал из окна

Инцидент произошел 25 июля около 11:30 в центральной части Миргорода. О падении ребенка правоохранителям сообщил врач экстренной медицинской помощи.

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По предварительной информации, почти двухлетний мальчик играл на подоконнике, после чего оперся на москитную сетку. Конструкция не выдержала нагрузки, в результате чего ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.

Мальчик выжил. Его доставили в медицинское учреждение, где он находится под наблюдением врачей. По предварительным данным, тяжелых травм ребенок не получил.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия. Это уже третий подобный случай в Полтавской области за последнее время.

Напомним, 23 июля одиннадцатилетний мальчик выпал с шестого этажа многоквартирного жилого дома в Шевченковском районе Полтавы. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение.

24 июля восьмилетний мальчик получил травмы в результате падения с четвертого этажа многоквартирного жилого дома в Шевченковском районе Полтавы. Медики госпитализировали его в больницу.

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