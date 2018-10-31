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Сначала кофе! Кариус ответил на слухи о возвращении в Ливерпуль

Голкипер Бешикташа Лорис Кариус отреагировал на слухи о его возвращении в Ливерпуль.

Голкипер турецкого Бешикташа Лорис Кариус, которого клуб арендовал летом у английского Ливерпуля, отреагировал в своем Instagram на слухи о досрочном возврате в стан мерсисайдцев.

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Немецкий голкипер опубликовал свое фото в сториз, сопроводив его подписью

— Сначала кофе, потом ерунда от СМИ.

Напомним, на днях СМИ сообщили, что турецкий клуб недоволен игровой формой футболиста и намерен досрочно вернуть его в Ливерпуль. Однако, по условиям арендного соглашения Кариус не может вернуться к красным ранее 2020 года.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги 25-летний вратарь принял участие в семи матчах, в которых пропустил восемь мячей.

Фотоlorisk21.

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