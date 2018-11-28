Ирландский клуб Бэллибрэк солгал о смерти своего футболиста, чтобы отменить матч.

Ирландский футбольный клуб Бэллибрэк, который выступает в любительском чемпионате (Лейнстерськая Высшая лига), объявил о смерти своего игрока, чтобы отменить матч против Арклоу Таун.

Об этом сообщает издание Deadspin.

Представители Бэллибрэка перед игрой чемпионата распространили информацию якобы, игрок их команды 23-летний Фернандо Ла-Фуэнте погиб в автомобильной аварии.

В итоге матч был отменен, все остальные начались с минуты молчания, а футболисты носили на матчах траурные ленты.

Руководство любительского чемпионата искало семью игрока, чтобы выразить сочувствие и выяснило, что с Ла-Фуэнте все в порядке. За несколько недель до матча футболист поехал навестить родных в Испанию.

Также у руководства Лейнстерськой Высшей лиги вызвало подозрение заявление Бэллибрэка, что тело из Ла-Фуэнтой было отправлено в Испанию в день так называемой “трагедии”.

Президент Лиги Дэвид Моран сообщил, что инцидент с Бэллибрэком будет расследоваться.

В итоге Бэллибрэк извинился за ошибочную смерть Ла-Фуэнте. В клубе заявили, что это была ошибка сотрудника, который переживает “серьезные личные проблемы”. Отмечается, что он уже отстранен от работы.

Ранее во время матча Объединенной лиги союзных республик Ирландии футболисты клуба Маллингар Таур жестоко расправились с арбитром.

Фото: Ballybrack Fc.