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Манчестер Сити устроил “перестрелку” с Лионом

Манчестер Сити сыграл вничью с французским Лионом в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.

Французский Лион в рамках 5-го тура Лиги чемпионов принимал на своем поле Манчестер Сити. Встреча прошла на арене Парк Олимпик Лионне и завершилась ничьей 2:2.

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Счет в матче во втором тайме открыли хозяева после точного удара Максвелла Корне. Сити ответил через семь минут благодаря Эмерику Ляпорту. В концовке встречи Корне вывел Лион вперед, оформив дубль, однако подопечные Гвардиолы снова сравняли. Серхио Агуэро расстрелял сетку ворот Лопеша.

После 5-го тура Манчестер Сити (10) является лидером группы F, вслед идет Лион (7), Шахтер (5) — третий, а немецкий Хоффенхайм (3) замыкает таблицу. Горожане благодаря набранным очкам досрочно обеспечили себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, Шахтер в сумасшедшем матче вырвал победу у Хоффенхайма.

Фото: Clive Rose/Getty Images.

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