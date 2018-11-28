Шахтер в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов встречался на выезде с немецким Хоффенхаймом.

Хоффенхайм — Шахтер – 2:3

Хоффенхайм: Бауманн, Белфодил, Бичакчич, Демирбей, Кадерабек, Крамарич, Нортвейт, Салаи, Фогт, Цубер, Шульц.

Шахтер: Пятов, Майкон, Данченко, Исмаили, Коваленко, Кривцов, Матвиенко, Мораес, Степаненко, Тайсон, Хочолава.

Голы: Исмаили, 14 Тайсон, 15, 90+2 — Крамарич, 17 Цубер, 40

Немецкий Хоффенхайм в рамках пятого тура Лиги чемпионов принимал донецкий Шахтер. Встреча в Зинсхайме на Рейн-Неккар-Арене и завершилась победой гостей со счетом 3:2.

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Счет в матче открыли гости. На 14-й минуте Исмаили обыгрался с Тайсоном, после чего вышел один на один и уверенно прострелил в дальний угол ворот.

Через минуту Тайсон после подачи от Мораеса удвоил преимущество горняков.

Хозяевам быстро удалось сравнять после провала обороны Шахтера. Крамарич уверенно переиграл Пятова после выхода один на один.

В конце первого тайма Цубер сравнял счет во встрече ударом головой.

В середине второго тайма хозяева поля остались в меньшинстве. Цубер грубо сыграл против Матвиенко, получил вторую желтую и вынужден был покинуть поле.

Уже в добавленное арбитром время Шахтер сумел вырвать победу благодаря точному удару от Тайсона, который оформил дубль в игре.

Благодаря победе над Хоффенхаймом Шахтер (5) поднялся на третью строчку в группе, Хоффенхайм (3) – четвертый.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Хоффенхайм — Шахтер.

Фото: Christian Kaspar-Bartke/Bongarts/Getty Images.