Google показал самые трендовые и популярные спортивные запросы в 2018 году.
Поисковый сервис Google в своем веб-приложения Google Trends обнародовал информацию самых популярных запросов в своей системе в 2018 году.
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Согласно данным компании, украинцев за последние 12 месяцев больше всего интересовал чемпионат мира по футболу, который прошел в России.
Мундиаль-2018 стал единственной спортивным событием, попавшей в топ-10 самых популярных запросов в мире.
Десятку трендовых запросов в Украине замкнула зимняя Олимпиада в корейском Пхенчхане.
Единственным спортсменом, который попал в топ-10 номинации Персона года в Google Trends на территории Украины стал боксер Александр Усик. Абсолютный чемпион мира занял восьмую строчку среди индивидуальных запросов.
А вот в топ-10 самых популярных людей в мире не нашлось места спортсменам, поэтому Google создал отдельную десятку со спортсменами. Возглавил список игрок НБА Тристан Томпсон, вторая ступенька за чилийским форвардом МЮ Алексисом Санчесом, третья у горнолыжницы Линдси Вонн.
- 1. Тристан Томпсон (баскетбол, Канада)
- 2. Алексис Санчес (футбол, Чили)
- 3. Линдси Вонн (горнолыжный спорт, США)
- 4. Шон Уайт (слоупстайл, США)
- 5. Хабиб Нурмагомедов (UFC, Россия)
- 6. Кавай Леонард (баскетбол, США)
- 7. Наоми Осака (теннис, Япония)
- 8. Филиппе Коутиньо (футбол, Бразилия)
- 9. Конор МакГрегор (UFC, Ирландия)
- 10. Кейн (футбол, Англия)
Ранее Google назвал самую популярную человека 2018 года.
Фото: Andre DurÃo | Dreamstime.com.