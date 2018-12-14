PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Спорт / Google назвав найпопулярніших спортсменів та події року/

Google назвал самых популярных спортсменов и события года

Google показал самые трендовые и популярные спортивные запросы в 2018 году.

Поисковый сервис Google в своем веб-приложения Google Trends обнародовал информацию самых популярных запросов в своей системе в 2018 году.

Читайте: Издание ESPN включило скаковой лошади в рейтинг лучших спортсменов 2018

Согласно данным компании, украинцев за последние 12 месяцев больше всего интересовал чемпионат мира по футболу, который прошел в России.

Фото: Getty Images.

Мундиаль-2018 стал единственной спортивным событием, попавшей в топ-10 самых популярных запросов в мире.

Десятку трендовых запросов в Украине замкнула зимняя Олимпиада в корейском Пхенчхане.

Фото: Dreamstime

Единственным спортсменом, который попал в топ-10 номинации Персона года в Google Trends на территории Украины стал боксер Александр Усик. Абсолютный чемпион мира занял восьмую строчку среди индивидуальных запросов.

Фото: Getty Images.

А вот в топ-10 самых популярных людей в мире не нашлось места спортсменам, поэтому Google создал отдельную десятку со спортсменами. Возглавил список игрок НБА Тристан Томпсон, вторая ступенька за чилийским форвардом МЮ Алексисом Санчесом, третья у горнолыжницы Линдси Вонн.

  • 1. Тристан Томпсон (баскетбол, Канада)
  • 2. Алексис Санчес (футбол, Чили)
  • 3. Линдси Вонн (горнолыжный спорт, США)
  • 4. Шон Уайт (слоупстайл, США)
  • 5. Хабиб Нурмагомедов (UFC, Россия)
  • 6. Кавай Леонард (баскетбол, США)
  • 7. Наоми Осака (теннис, Япония)
  • 8. Филиппе Коутиньо (футбол, Бразилия)
  • 9. Конор МакГрегор (UFC, Ирландия)
  • 10. Кейн (футбол, Англия)

Ранее Google назвал самую популярную человека 2018 года.

ФотоAndre DurÃo | Dreamstime.com.

Теги: , , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка