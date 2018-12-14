Google показал самые трендовые и популярные спортивные запросы в 2018 году.

Поисковый сервис Google в своем веб-приложения Google Trends обнародовал информацию самых популярных запросов в своей системе в 2018 году.

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Согласно данным компании, украинцев за последние 12 месяцев больше всего интересовал чемпионат мира по футболу, который прошел в России.

Мундиаль-2018 стал единственной спортивным событием, попавшей в топ-10 самых популярных запросов в мире.

Десятку трендовых запросов в Украине замкнула зимняя Олимпиада в корейском Пхенчхане.

Единственным спортсменом, который попал в топ-10 номинации Персона года в Google Trends на территории Украины стал боксер Александр Усик. Абсолютный чемпион мира занял восьмую строчку среди индивидуальных запросов.

А вот в топ-10 самых популярных людей в мире не нашлось места спортсменам, поэтому Google создал отдельную десятку со спортсменами. Возглавил список игрок НБА Тристан Томпсон, вторая ступенька за чилийским форвардом МЮ Алексисом Санчесом, третья у горнолыжницы Линдси Вонн.

1. Тристан Томпсон (баскетбол, Канада)

2. Алексис Санчес (футбол, Чили)

3. Линдси Вонн (горнолыжный спорт, США)

4. Шон Уайт (слоупстайл, США)

5. Хабиб Нурмагомедов (UFC, Россия)

6. Кавай Леонард (баскетбол, США)

7. Наоми Осака (теннис, Япония)

8. Филиппе Коутиньо (футбол, Бразилия)

9. Конор МакГрегор (UFC, Ирландия)

10. Кейн (футбол, Англия)

Ранее Google назвал самую популярную человека 2018 года.

Фото: Andre DurÃo | Dreamstime.com.