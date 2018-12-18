Футболист ФК Витебск Андрей Щербаков вместе с семьей попал в ужасную автокатастрофу.

Голкипер белорусского клуба Витебск Андрей Щербаков погиб в ужасном ДТП вместе с женой и шестилетним сыном.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Автокатастрофа произошла в Беларуси. Автомобиль Щербакова вылетел на встречную полосу и столкнулся с эвакуатором. В результате ДТП 27-летний футболист, его жена и 6-летний сын погибли на месте.

Также в машине в детском кресле находился еще один маленький сын футболиста, который выжил и сейчас находится в больнице.

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В прошлом сезоне чемпионата Беларуси Щербаков провел 22 матча за Витебск, в который пропустил 14 мячей. Сейчас ФК Витебск находится на 4 строчке в турнирной таблице.

Напомним, двух медиков подозревают в убийстве капитана Фиорентины Давиде Астори.

Фото: FC Vitebsk.