Футболист ФК Витебск Андрей Щербаков вместе с семьей попал в ужасную автокатастрофу.
Голкипер белорусского клуба Витебск Андрей Щербаков погиб в ужасном ДТП вместе с женой и шестилетним сыном.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Автокатастрофа произошла в Беларуси. Автомобиль Щербакова вылетел на встречную полосу и столкнулся с эвакуатором. В результате ДТП 27-летний футболист, его жена и 6-летний сын погибли на месте.
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Что тут сказать… К нашему величайшему сожалению – это правда… …в Толочинском районе легковушка влетела в эвакуатор: три человека погибли. Легковой автомобиль занесло, и он влетел в эвакуатор. Водитель и два пассажира погибли. Авария произошла сегодня около 19.00. На 543-м км трассы М1 легковой автомобиль “Киа” занесло, в итоге машину вынесло на встречную полосу, где она влетела эвакуатор “Мерседес”. В результате ДТП водитель, его жена и шестилетний сын скончались на месте. Второй мальчик находится в больнице. Выживший ребенок перевозился в детском кресле. Водитель “Мерседеса” не пострадал. На место ДТП выезжало руководство УВД Витебского облисполкома. В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники ГАИ, Следственного комитета и Госкомитета судебных экспертиз.
Также в машине в детском кресле находился еще один маленький сын футболиста, который выжил и сейчас находится в больнице.
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В прошлом сезоне чемпионата Беларуси Щербаков провел 22 матча за Витебск, в который пропустил 14 мячей. Сейчас ФК Витебск находится на 4 строчке в турнирной таблице.
Напомним, двух медиков подозревают в убийстве капитана Фиорентины Давиде Астори.
Фото: FC Vitebsk.