Капитан каталонской Барселоны Лионель Месси получил свою пятую Золотую бутсу лучшего бомбардира Европы.

Соответствующую награду аргентинцу на торжественной церемонии вручила Ассоциация спортивных изданий Европы.

В испанской Примере в сезоне 2017/18 Месси удалось поразить сетку соперника 34 раза.

Для Месси это рекордная пятая награда. Ранее он получал ее в сезонах-2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17.

The #Messi moment you’ve all been waiting for. pic.twitter.com/yjiogbzSYf

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 декабря 2018 г.