PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Спорт / Мессі отримав п'яту Золоту бутсу і встановив рекорд/

Месси получил пятую Золотую бутсу и установил рекорд

Лионель Месси получил свою пятую Золотую бутсу лучшего бомбардира Европы в сезоне-2017/18.

Капитан каталонской Барселоны Лионель Месси получил свою пятую Золотую бутсу лучшего бомбардира Европы.

Соответствующую награду аргентинцу на торжественной церемонии вручила Ассоциация спортивных изданий Европы.

Читайте: Золотой мяч-2018 получил Лука Модрич

В испанской Примере в сезоне 2017/18 Месси удалось поразить сетку соперника 34 раза.

Для Месси это рекордная пятая награда. Ранее он получал ее в сезонах-2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17.

На втором месте по количеству наград форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду. У него четыре статуэтки.

Золотая бутса — награда лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. Она вручалась с 1968 по 1991 годы по абсолютному показателю (количество голов). С 1997 года ее возобновили, но по новым правилам к количеству забитых мячей добавляется коэффициент чемпионата.

Напомним, форвард ПСЖ Килиан Мбаппе получил награду лучшего молодого игрока от France Football.

Фото: Alex Caparros/Getty Images.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки 1/8 финала
Жеребьевка Лиги чемпионов: когда смотреть и составы корзин
Тоттенхэм сыграл вничью с Барселоной и обеспечил себе плей-офф ЛЧ
Пике оштрафован за вождение авто с недействительным удостоверением
Английский клуб запретил Барселоне 3 года покупать своих игроков
Барселона на последних минутах дожала команду из Сегунды Б
Пожар в порту Барселоны: столкнулись паром и кран
Без Месси и Роналду: Барселона разгромила Реал
Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка