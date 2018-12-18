Лионель Месси получил свою пятую Золотую бутсу лучшего бомбардира Европы в сезоне-2017/18.

Капитан каталонской Барселоны Лионель Месси получил свою пятую Золотую бутсу лучшего бомбардира Европы.

Соответствующую награду аргентинцу на торжественной церемонии вручила Ассоциация спортивных изданий Европы.

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В испанской Примере в сезоне 2017/18 Месси удалось поразить сетку соперника 34 раза.

Для Месси это рекордная пятая награда. Ранее он получал ее в сезонах-2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17.

The #Messi moment you’ve all been waiting for. pic.twitter.com/yjiogbzSYf — FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 декабря 2018 г.

На втором месте по количеству наград форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду. У него четыре статуэтки.

Золотая бутса — награда лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. Она вручалась с 1968 по 1991 годы по абсолютному показателю (количество голов). С 1997 года ее возобновили, но по новым правилам к количеству забитых мячей добавляется коэффициент чемпионата.

Напомним, форвард ПСЖ Килиан Мбаппе получил награду лучшего молодого игрока от France Football.

Фото: Alex Caparros/Getty Images.