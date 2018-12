Форвард сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе получил награду Kopa Trophy от France Football.

Эта награда вручается лучшему молодому игроку года, который не достиг 21-го века.

Читайте: Golden Boy 2018: шорт-лист претендентов, Мбаппе в списке нет

Вместе с ПСЖ Мбаппе выиграл все национальные трофеи, а со сборной Франции стал чемпионом мира.

Congratulations Kylian Mbappé (@KMbappe), the first ever winner of the Kopa Trophy! #kopatrophy #ballondor pic.twitter.com/fI1TCkaEBQ

— #ballondor (@francefootball) 3 грудня 2018 р.