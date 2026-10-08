Нам многое известно: Зеленский заявил о многочисленных контактах России и США
- Украине известно о различных диалогах между российской и американской сторонами.
- Владимир Зеленский заявил, что не готов публично раскрывать содержание этих контактов.
Украина знает о различных контактах между российской и американской сторонами, но не намерена публично раскрывать их содержание.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам в четверг, 8 октября.
Что известно о диалогах России и США
У президента спросили, какие экономические договоренности могут обсуждать представители России и США.
— Нам многое известно, начну с конца, о различных диалогах, но о них я публично и в деталях просто не готов говорить, — ответил Зеленский.
Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио в интервью греческому изданию Kathimerini заявил, что в настоящее время перспектив для завершения войны в Украине посредством переговоров нет.
По его словам, дипломатический процесс зашел в тупик из-за условий, выдвигаемых Россией, которые являются заведомо неприемлемыми.
Госсекретарь США подчеркнул, что война России против Украины находится в стратегическом тупике. Выйти из него можно либо через переговорный процесс, либо путем дальнейшей эскалации.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов провести новую встречу с президентом США Дональдом Трампом.
По его словам, для организации такой встречи сначала должна быть достигнута конкретная официальная договоренность.