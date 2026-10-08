Украина знает о различных контактах между российской и американской сторонами, но не намерена публично раскрывать их содержание.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам в четверг, 8 октября.

Что известно о диалогах России и США

У президента спросили, какие экономические договоренности могут обсуждать представители России и США.

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— Нам многое известно, начну с конца, о различных диалогах, но о них я публично и в деталях просто не готов говорить, — ответил Зеленский.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио в интервью греческому изданию Kathimerini заявил, что в настоящее время перспектив для завершения войны в Украине посредством переговоров нет.

По его словам, дипломатический процесс зашел в тупик из-за условий, выдвигаемых Россией, которые являются заведомо неприемлемыми.

Госсекретарь США подчеркнул, что война России против Украины находится в стратегическом тупике. Выйти из него можно либо через переговорный процесс, либо путем дальнейшей эскалации.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов провести новую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, для организации такой встречи сначала должна быть достигнута конкретная официальная договоренность.

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