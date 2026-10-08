Украина готовит ответ на новую волну российской эскалации и работает с партнерами, которые могут помочь с пакетами ПВО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в четверг, 8 октября.

Украина готовит ответ на российскую эскалацию

Президент заслушал доклады руководителя СБУ Александра Поклада и заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы.

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— Первое: готовим наши ответы на эту волну российской эскалации. Второе: по всем доступным каналам работаем с партнерами, которые могут предоставить Украине дополнительную поддержку пакетами ПВО и амуниции для F-16. Благодарен каждой стране, которая готова помочь, — отметил глава государства.

По словам Зеленского, продолжается выполнение запросов командиров боевых корпусов и бригад, которые они озвучивали во время встреч с ним на фронте.

Напомним, после заседания Ставки Владимир Зеленский сообщил об усилении работы над эффективным применением средств радиоэлектронной борьбы для противодействия российским беспилотникам.

Среди приоритетов остается производство дальнобойных дронов, которые применяются для ударов по территории России.

Ранее Зеленский заявил, что в начале сентября российский диктатор Владимир Путин дал установку действовать без каких-либо правил после того, как России не удалось оккупировать Украину.

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