PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Вратарь Ливерпуля стал жертвой нападения из-за расовой дискриминации

21-летний вратарь Ливерпуля Шамал Джордж получил травмы лица в результате нападения.

Шамал Джордж

21-летний голкипер Ливерпуля Шамал Джордж стал жертвой расовой дискриминации.

Футболист вместе со своим братом пострадали в результате нападения в центре Ливерпуля, 9 марта. В результате инцидента Джордж получил травму лица.

Читайте: Напали с мачете и битами: братьев звезд МЮ и Ливерпуля избили и ограбили

Мерсисайдская полиция расследует инцидент, который зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В клубе шокированы, что Шамал и член его семьи стали жертвами такого ужасного испытания.

— Мы предложим им любую необходимую поддержку. Теперь дело в руках полиции, но мы также призываем всех, кто владеет информацией о том, что случилось, не молчать. Мы также просим всех уважать частную жизнь Шамала и его семьи, — говорится в заявлении клуба.

От дальнейших комментариев в Ливерпуле отказались, пока это не станет уместным.

Прошлый сезон Шамал Джордж провел на правах аренды в Карлайл Юнайтед.

Ранее тренера молодежки Ньюкасл Юнайтед уволили из-за издевательств над игроком.

Фото: Liverpool Echo

Источник: Independent

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Экс-наставник МЮ и Барселоны объявил о завершении тренерской карьеры
ФИФА утвердила новый формат клубного ЧМ — Kicker
Лунин отразил пенальти в матче против мадридского Атлетико
Тренера молодежки Ньюкасла уволили из-за издевательств над игроком
Седина в волосы, бес в ребро! Легенда Ливерпуля обручился с сексапильной моделью
Поцеловал Златана в губы и получил в челюсть! Экс-игрок Аякса поплатился за шутку над Иброй
В ФИФА одобрили новые правила в футболе
Салах установил собственный антирекорд в клубе
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка