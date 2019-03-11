21-летний вратарь Ливерпуля Шамал Джордж получил травмы лица в результате нападения.

21-летний голкипер Ливерпуля Шамал Джордж стал жертвой расовой дискриминации.

Футболист вместе со своим братом пострадали в результате нападения в центре Ливерпуля, 9 марта. В результате инцидента Джордж получил травму лица.

Читайте: Напали с мачете и битами: братьев звезд МЮ и Ливерпуля избили и ограбили

Мерсисайдская полиция расследует инцидент, который зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В клубе шокированы, что Шамал и член его семьи стали жертвами такого ужасного испытания.

— Мы предложим им любую необходимую поддержку. Теперь дело в руках полиции, но мы также призываем всех, кто владеет информацией о том, что случилось, не молчать. Мы также просим всех уважать частную жизнь Шамала и его семьи, — говорится в заявлении клуба.

От дальнейших комментариев в Ливерпуле отказались, пока это не станет уместным.

Прошлый сезон Шамал Джордж провел на правах аренды в Карлайл Юнайтед.

Ранее тренера молодежки Ньюкасл Юнайтед уволили из-за издевательств над игроком.

Фото: Liverpool Echo