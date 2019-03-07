PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Тренера молодежки Ньюкасла уволили из-за издевательств над игроком

Тренер молодежной команды Ньюкасл Юнайтед Питер Бирдсли позволял себе расистские высказывания в сторону молодого игрока Ясина Бена Эль-Мханни.

Ньюкасл Юнайтед емблема

Руководство английского клуба Ньюкасл Юнайтед уволило главного тренера молодежной команды Питера Бирдсли через проявления расизма и издевательства над игроком.

Об уходе Бирдсли из клуба сороки сообщили на своем официальном сайте. Причину отставки в сообщении не указано.

Бывший форвард сборной Англии тренировал молодежку Ньюкасла с 2014 года.

Читайте: Манчестер Сити сенсационно уступил Ньюкаслу в АПЛ Моуринью трудоустроился после увольнения из МЮ Я не обезьяна. Известные футболисты снялись в фильме о расизме

По информации британского таблоида Mirror, Бирдсли был отстранен от работы в клубе 14 месяцев назад после обвинений в его адрес от бывшего игрока молодежной команды Ясина Бена Эль-Мханни.

Позже несколько футболистов академии Ньюкасла подтвердили, что Бирдсли часто унижал Эль-Мханни.

Отмечается, что коуч допускал в сторону игрока комментарии дискриминационного характера, а его отношение к футболистам было несправедливым.

58-летний Бирдсли отклонял все обвинения, несмотря на письменные свидетельства игроков.

Напомним, УЕФА жестоко наказала итальянский Милан за нарушения финансового фэйр-плей.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Игроки Манчестер Юнайтед устроили жонглирование блинами
Поцеловал Златана в губы и получил в челюсть! Экс-игрок Аякса поплатился за шутку над Иброй
Зинченко попал в сборную месяца АПЛ по версии InStat
В ФИФА одобрили новые правила в футболе
Салах установил собственный антирекорд в клубе
Не как у Роналду! Дэвиду Бекхэму открыли памятник в Лос-Анджелесе
Болбой Эвертона поиздевался над Клоппом после ничьей в дерби
У Туреччині футболіст різав суперників лезом для бритви під час матчу
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка