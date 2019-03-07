Тренер молодежной команды Ньюкасл Юнайтед Питер Бирдсли позволял себе расистские высказывания в сторону молодого игрока Ясина Бена Эль-Мханни.

Руководство английского клуба Ньюкасл Юнайтед уволило главного тренера молодежной команды Питера Бирдсли через проявления расизма и издевательства над игроком.

Об уходе Бирдсли из клуба сороки сообщили на своем официальном сайте. Причину отставки в сообщении не указано.

Бывший форвард сборной Англии тренировал молодежку Ньюкасла с 2014 года.

По информации британского таблоида Mirror, Бирдсли был отстранен от работы в клубе 14 месяцев назад после обвинений в его адрес от бывшего игрока молодежной команды Ясина Бена Эль-Мханни.

Позже несколько футболистов академии Ньюкасла подтвердили, что Бирдсли часто унижал Эль-Мханни.

Отмечается, что коуч допускал в сторону игрока комментарии дискриминационного характера, а его отношение к футболистам было несправедливым.

58-летний Бирдсли отклонял все обвинения, несмотря на письменные свидетельства игроков.

Напомним, УЕФА жестоко наказала итальянский Милан за нарушения финансового фэйр-плей.