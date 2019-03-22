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Бэтмен против Валенсии: киностудия требует запретить новое лого клуба

Американская компания DC Comics подала жалобу в Европейский комитет по правам интеллектуальной собственности на футбольный клуб Валенсия.

Валенсия

Студия DC Comics, которая владеет правами на фильмы о Бэтмене, требует, чтобы испанская Валенсия отказалась от обновленного логотипа команды, который клуб представил к 100-летию.

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В DC ​​Comics считают, что авторы логотипа использовали их идею. Поэтому компания уже направила жалобу в Европейский комитет по правам интеллектуальной собственности.

В свою очередь, в Валенсии все обвинения отвергают. Испанцы считают, что киностудия не может владеть коммерческими правами на изображение летучих мышей.

— Когда наш клуб играл с летучей мышью на груди, они в Америке бегали за бизонами, — заявил представитель руководства летучих мышей.

Отметим, что Валенсия использовала логотип с летучей мышью с 1919 года, тогда как первые комиксы о Бэтмене появились только в 1939 году. Также интересно, что на геральдике города Валенсия изображение летучей мыши появилось еще в XIV веке.

Ранее в эфире российского телевидения новороссийский клуб показали с эмблемой украинского Черноморца.

Фото: Dreamstime

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