Американская компания DC Comics подала жалобу в Европейский комитет по правам интеллектуальной собственности на футбольный клуб Валенсия.

Студия DC Comics, которая владеет правами на фильмы о Бэтмене, требует, чтобы испанская Валенсия отказалась от обновленного логотипа команды, который клуб представил к 100-летию.

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В DC ​​Comics считают, что авторы логотипа использовали их идею. Поэтому компания уже направила жалобу в Европейский комитет по правам интеллектуальной собственности.

If you are in Valencia make sure you join our special Centenary Day tomorrow! Meeting point: 9:15 am at Mestalla (Plaça de l’afició) For those supporting from afar, we’ll keep you updated and you can follow all action LIVE in our App #VCFCentenari pic.twitter.com/kCBwmjnt5y — Valencia CF English (@valenciacf_en) 17 марта 2019 г.

В свою очередь, в Валенсии все обвинения отвергают. Испанцы считают, что киностудия не может владеть коммерческими правами на изображение летучих мышей.

— Когда наш клуб играл с летучей мышью на груди, они в Америке бегали за бизонами, — заявил представитель руководства летучих мышей.

Отметим, что Валенсия использовала логотип с летучей мышью с 1919 года, тогда как первые комиксы о Бэтмене появились только в 1939 году. Также интересно, что на геральдике города Валенсия изображение летучей мыши появилось еще в XIV веке.

Ранее в эфире российского телевидения новороссийский клуб показали с эмблемой украинского Черноморца.