Студія DC Comics, яка володіє правами на фільми про Бетмена, вимагає, щоб іспанська Валенсія відмовилася від оновленого логотипу команди, який клуб представив до 100-річчя.

У DC Comics вважають, що автори логотипу використали їхню ідею. Тому компанія вже направила скаргу до Європейського комітету з прав інтелектуальної власності.

