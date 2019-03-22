Американська компанія DC Comics подала скаргу до Європейського комітету з прав інтелектуальної власності на футбольний клуб Валенсія.

Студія DC Comics, яка володіє правами на фільми про Бетмена, вимагає, щоб іспанська Валенсія відмовилася від оновленого логотипу команди, який клуб представив до 100-річчя.

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У DC Comics вважають, що автори логотипу використали їхню ідею. Тому компанія вже направила скаргу до Європейського комітету з прав інтелектуальної власності.

If you are in Valencia make sure you join our special Centenary Day tomorrow! Meeting point: 9:15 am at Mestalla (Plaça de l’afició) For those supporting from afar, we’ll keep you updated and you can follow all action LIVE in our App #VCFCentenari pic.twitter.com/kCBwmjnt5y — Valencia CF English (@valenciacf_en) 17 марта 2019 г.

У свою чергу, у Валенсії усі обвинувачення відкидають. Іспанці вважають, що кіностудія не може володіти комерційними правами на зображення кажанів.

— Коли наш клуб грав з кажаном на грудях, вони в Америці бігали за бізонами, – заявив представник керівництва кажанів.

Зазначимо, що Валенсія використовувала логотип з кажаном з 1919 року, тоді як перші комікси про Бетмена з’явилися лише у 1939 році. Також цікаво, що на геральдиці міста Валенсія зображення кажана з’явилося ще у XIV столітті.

Раніше в ефірі російського телебачення новоросійський клуб показали з емблемою українського Чорноморця.