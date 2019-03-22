PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Бетмен проти Валенсії: кіностудія вимагає заборонити нове лого клубу

Американська компанія DC Comics подала скаргу до Європейського комітету з прав інтелектуальної власності на футбольний клуб Валенсія.

Валенсия

Студія DC Comics, яка володіє правами на фільми про Бетмена, вимагає, щоб іспанська Валенсія відмовилася від оновленого логотипу команди, який клуб представив до 100-річчя.

Читайте: Англійський клуб, який очолює Лемпард, продають за 1 фунт

У DC Comics вважають, що автори логотипу використали їхню ідею. Тому компанія вже направила скаргу до Європейського комітету з прав інтелектуальної власності.

У свою чергу, у Валенсії усі обвинувачення відкидають. Іспанці вважають, що кіностудія не може володіти комерційними правами на зображення кажанів.

— Коли наш клуб грав з кажаном на грудях, вони в Америці бігали за бізонами, – заявив представник керівництва кажанів.

Зазначимо, що Валенсія використовувала логотип з кажаном з 1919 року, тоді як перші комікси про Бетмена з’явилися лише у 1939 році. Також цікаво, що на геральдиці міста Валенсія зображення кажана з’явилося ще у XIV столітті.

Раніше в ефірі російського телебачення новоросійський клуб показали з емблемою українського Чорноморця.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи-2018/19
Лунін потрапив до символічної збірної туру за версією Marca
Мессі попросив арбітра не призначати пенальті у ворота суперника
Лунін відбив пенальті у матчі проти мадридського Атлетіко
Василь Кравець потрапив в компанію до Мбаппе
Кролик та блоха! 22-річний футболіст Реала обізвав Суареса та Мессі
Тренер Реала злякався фанатів і втік з бази клубу через чорний хід
Хороший старт оскарівської ночі! Атлетіко потролив симуляцію гравця Реала
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка