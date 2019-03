Следующим соперником чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика может стать камерунец Карлос Такам.

Об этом сообщил в Twitter корреспондент журнала The Ring Майк Коппинджер.

Читайте: Усик показал подготовку к супертяжелому весу

По словам Майка, боксеры уже согласовали условия боя, который должен состояться 18 мая в Чикаго.

SOURCE: Oleksandr Usyk and Carlos Takam have agreed to terms for a May 18 fight in Chicago streamed on DAZN. The undisputed cruiserweight champion is moving up to heavyweight. Fight is same day as Wilder-Breazeale on Showtime. Usyk and Alexander Povetkin were originally in talks

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 21 марта 2019 г.