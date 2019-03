Наступним суперником чемпіона світу у першій важкій вазі Олександра Усика може стати камерунець Карлос Такам.

Про це повідомив у Twitter кореспондент журналу The Ring Майк Коппінджер.

Читайте: Усик показав підготовку до надважкої ваги

За словами Майка, боксери вже погодили умови бою, який має відбутися 18 травня у Чикаго.

SOURCE: Oleksandr Usyk and Carlos Takam have agreed to terms for a May 18 fight in Chicago streamed on DAZN. The undisputed cruiserweight champion is moving up to heavyweight. Fight is same day as Wilder-Breazeale on Showtime. Usyk and Alexander Povetkin were originally in talks

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 21 марта 2019 г.