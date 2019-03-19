WBA обязала Усика провести защиту титула в поединке с Лебедевым.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) провести обязательную защиту чемпионского пояса в поединке с россиянином Денисом Лебедевым (32-2, 23 КО), сообщает ESPN.

Промоутерские торги по этому бою назначены на 28 марта. Минимальная сумма предложения составит 400 тысяч долларов: 75% достанутся украинцу, а 25% — россиянину. Если Усик откажется от боя, титул будет вакантным.

Напомним, Александр Усик проведет свой следующий бой 18 мая в США.

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Источник: ESPN