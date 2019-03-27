Грабитель, который ранил чешскую теннисистку Петру Квитова в 2016 году, получил 8 лет лишения свободы.

Суд Чехии приговорил к 8 годам лишения свободы грабителя, который напал на вторую ракетку мира Петру Квитова.

Инцидент произошел в декабре 2016 года. Тогда злоумышленник проник в дом спортсменки и напал на нее с ножом. В результате нападения Квитова получила серьезные повреждения левой руки и психологическую травму.

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Злоумышленником оказался 33-летний наркоман Томаш Жондра. Мужчина не признает свою вину и будет подавать апелляцию.

После инцидента теннисистка вернулась на корт только через полгода после интенсивного курса лечения. Свой первый турнир после нападения Квитова выиграла летом 2017 года в Бирмингеме.

Ранее бывшего игрока сборной Колумбии Джона Виафара арестовали за перевозку наркотиков.

Джерело: Denik