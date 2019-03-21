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Экс-футболиста сборной Колумбии арестовали за наркоторговлю

Бывшего игрока сборной Колумбии Джона Виафара арестовали за перевозку наркотиков.

Джон Виафара арестован

Бывшего игрока сборной Колумбии и английского Саутгемптона Джона Виафара арестовали по запросу правоохранительных органов штата Техас (США).

Американские следователи считают, что Виафара принимал непосредственное участие в нескольких схемах по торговле наркотиками, в частности, он тесно связан с наркокартелем Клан-дель-Гольфо. Именно этот картель в течение последних 10 лет занимался перевозкой больших партий кокаина через Тихий океан в Центральную Америку и США.

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Виафара арестовали после автомобильной катастрофы вблизи колумбийского городка Кали. В полицейском отчете указано, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Футболист завершил карьеру в 2015 году. Он играл за английские Портсмут и Саутгемптон, а также испанский Реал Сосьедад. За сборную Колумбии Джон провел 43 матча.

Ранее экс-форвард Кайзер Чифс и Уотфорда Майк Манжена был арестован за создание нарколаборатории на своей ферме.

Источник: AP

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