Чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко планирует провести свой следующий бой в сентябре 2019 года.

Об этом украинский боксер сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

See you in September pic.twitter.com/FUIQBdVKYY

— LOMA (@VasylLomachenko) 14 квітня 2019 р.