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Факты / Спорт

Стало известно, когда Ломаченко проведет следующий бой

Украинский боксер Василий Ломаченко анонсировал свое возвращение на ринг.

Вася Ломаченко

Чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко планирует провести свой следующий бой в сентябре 2019 года.

Читайте: Не перелом: как травмировался Ломаченко в бою против Кроллы

Об этом украинский боксер сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

— Увидимся в сентябре, – написал Ломаченко.

Напомним, в крайнем поединке Ломаченко нокаутировал британского боксера Энтони Кроллу.

Фото: Dreamstime

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