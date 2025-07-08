Банковская тайна в Украине: что это и какие изменения предусмотрены
Банковская тайна — это законодательно определенная обязанность банка не разглашать информацию, касающуюся счетов, финансовых операций или персональных данных клиента.
В Украине данные нормы закреплены в ст. 60 закона Украины О банках и банковской деятельности.
Существует ли банковская тайна в Украине и странах ЕС — читайте в материале Фактов ICTV.
Что означает банковская тайна: объяснение
Сведения о финансовом состоянии и других аспектах деятельности клиента, которые стали известны банковскому учреждению во время обслуживания или взаимодействия с ним, а также информация, полученная третьими лицами во время предоставления банковских услуг или выполнения предусмотренных законом обязанностей, считаются банковской тайной.
К банковской тайне также относятся отдельные данные о самом банке, перечень которых определен ст. 60 закона Украины О банках и банковской деятельности.
К банковской тайне относятся:
- данные о банковских счетах клиентов (номер, остаток на счете, операции, в том числе корреспондентские счета банков в Национальном банке Украины (НБУ));
- личные данные клиентов (ФИО, идентификационный код, место жительства);
- условия банковских договоров (например, кредитных или депозитных), сведения о заключенных клиентом сделках;
- внутренние банковские оценки финансового состояния клиента;
- данные о финансовых операциях, которые были выполнены в пользу клиента или по его поручению;
- информация, характеризующая финансовое и экономическое состояние клиентов банка;
- детали относительно системы безопасности банка, включая охрану помещений и лиц, находящихся в них;
- сведения об организационно-правовой форме клиентов-юридических лиц, их руководящем составе и направлениях хозяйственной деятельности;
- информация о коммерческой деятельности клиентов, их бизнес-проектах, разработках, продукции и любой другой конфиденциальной бизнес-информации;
- банковская отчетность, кроме той, которая подлежит публичному разглашению в соответствии с законодательством;
- защитные коды и другие технические средства, используемые банком для защиты информации;
- данные о физических лицах, планирующих заключение договора потребительского кредитования, полученные при проверке их платежеспособности;
- информация, касающаяся организации инкассации денежных средств и транспортировки валютных ценностей;
- данные, собранные НБУ в рамках осуществления надзорной деятельности, в частности по вопросам банковского, валютного контроля, платежных систем и предотвращения финансовых преступлений;
- информация, переданная НБУ в рамках международного сотрудничества или полученная от иностранных надзорных органов по принципу взаимности;
- решения НБУ о воздействии на банки, кроме наложения штрафов, а также решения о неплатежеспособности, отзыве лицензии и ликвидации банка.
Банковская тайна 2025: изменения
Банковская тайна и конфиденциальность информации — это фундаментальные принципы, на которых базируются отношения между клиентами и банковскими учреждениями.
В 2025 году этот вопрос приобретает особую актуальность в условиях усиления цифровизации и требований прозрачности финансовых операций.
27 июня правительство приняло бюджетную декларацию на 2026–2028 годы, в которой предусмотрены четкие намерения по предоставлению налоговым органам расширенного доступа к банковским данным граждан и компаний.
В 2025 году в Украине действуют обновленные правила доступа к банковской информации. Они призваны обеспечить баланс между защитой частной жизни и потребностями правоохранительных, налоговых и финансовых органов.
Согласно постановлению НБУ и изменениям в Налоговый кодекс, банки могут раскрывать информацию по запросам нотариусов, должностных лиц органов местного самоуправления, консульских учреждений.
В частности, это касается обращений:
- суда;
- правоохранительных органов;
- Национального антикоррупционного бюро (НАБУ);
- Государственной налоговой службы (ГНС);
- Государственной исполнительной службы (в пределах производства).
Банковская тайна и порядок ее раскрытия
Порядок раскрытия банковской тайны определен законодательством и включает:
- Официальный запрос от уполномоченного органа.
- Наличие правового основания (судебное постановление, уголовное производство, налоговый аудит и так далее).
- Формальную процедуру через Систему электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов (СЭВГЭИР) или через запрос в НБУ.
Банк не имеет права самостоятельно передавать или продавать информацию третьим лицам без соответствующего разрешения или законного основания.
Текст бюджетной декларации говорит о том, что значительные изменения в сфере доступа к банковской информации будут происходить постепенно с 2026 по 2028 год. То есть речь идет не о мгновенной отмене банковской тайны, а о поэтапном расширении полномочий налоговых органов.
Это будет происходить путем принятия новых постановлений НБУ, внесения изменений в подзаконные нормативные документы, а также внедрения технических механизмов обмена данными.
Есть ли в Украине банковская тайна в 2025 году
Юристы Бесплатной правовой помощи отметили, что банковская тайна в Украине существует, но она действует в пределах четко определенных исключений. Она не является абсолютной.
Интересы государства, борьба с финансовыми преступлениями, отмыванием средств и финансированием терроризма часто требуют определенной степени открытости.
То есть банковская тайна в Украине в 2025 году остается действующим элементом финансовой системы. Она гарантирует клиентам конфиденциальность, но предусматривает исключения в случае законных запросов.
Есть ли банковская тайна в Европе
В странах Европейского Союза банковская тайна также регламентируется на законодательном уровне, но последние годы демонстрируют тенденцию к уменьшению конфиденциальности.
Например, ЕС ввел Директиву DAC6, которая обязывает финансовые учреждения сообщать налоговым органам о подозрительных трансграничных операциях.
В Швейцарии с 2018 года действует автоматический обмен финансовой информацией с налоговыми органами более 100 стран.