Банковская тайна в Украине: что это и какие изменения предусмотрены

Банковская тайна — это законодательно определенная обязанность банка не разглашать информацию, касающуюся счетов, финансовых операций или персональных данных клиента.

В Украине данные нормы закреплены в ст. 60 закона Украины О банках и банковской деятельности.

Существует ли банковская тайна в Украине и странах ЕС — читайте в материале Фактов ICTV.

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Что означает банковская тайна: объяснение

Сведения о финансовом состоянии и других аспектах деятельности клиента, которые стали известны банковскому учреждению во время обслуживания или взаимодействия с ним, а также информация, полученная третьими лицами во время предоставления банковских услуг или выполнения предусмотренных законом обязанностей, считаются банковской тайной.

К банковской тайне также относятся отдельные данные о самом банке, перечень которых определен ст. 60 закона Украины О банках и банковской деятельности.

К банковской тайне относятся:

данные о банковских счетах клиентов (номер, остаток на счете, операции, в том числе корреспондентские счета банков в Национальном банке Украины (НБУ));

личные данные клиентов (ФИО, идентификационный код, место жительства);

условия банковских договоров (например, кредитных или депозитных), сведения о заключенных клиентом сделках;

внутренние банковские оценки финансового состояния клиента;

данные о финансовых операциях, которые были выполнены в пользу клиента или по его поручению;

информация, характеризующая финансовое и экономическое состояние клиентов банка;

детали относительно системы безопасности банка, включая охрану помещений и лиц, находящихся в них;

сведения об организационно-правовой форме клиентов-юридических лиц, их руководящем составе и направлениях хозяйственной деятельности;

информация о коммерческой деятельности клиентов, их бизнес-проектах, разработках, продукции и любой другой конфиденциальной бизнес-информации;

банковская отчетность, кроме той, которая подлежит публичному разглашению в соответствии с законодательством;

защитные коды и другие технические средства, используемые банком для защиты информации;

данные о физических лицах, планирующих заключение договора потребительского кредитования, полученные при проверке их платежеспособности;

информация, касающаяся организации инкассации денежных средств и транспортировки валютных ценностей;

данные, собранные НБУ в рамках осуществления надзорной деятельности, в частности по вопросам банковского, валютного контроля, платежных систем и предотвращения финансовых преступлений;

информация, переданная НБУ в рамках международного сотрудничества или полученная от иностранных надзорных органов по принципу взаимности;

решения НБУ о воздействии на банки, кроме наложения штрафов, а также решения о неплатежеспособности, отзыве лицензии и ликвидации банка.

Банковская тайна 2025: изменения

Банковская тайна и конфиденциальность информации — это фундаментальные принципы, на которых базируются отношения между клиентами и банковскими учреждениями.

В 2025 году этот вопрос приобретает особую актуальность в условиях усиления цифровизации и требований прозрачности финансовых операций.

27 июня правительство приняло бюджетную декларацию на 2026–2028 годы, в которой предусмотрены четкие намерения по предоставлению налоговым органам расширенного доступа к банковским данным граждан и компаний.

В 2025 году в Украине действуют обновленные правила доступа к банковской информации. Они призваны обеспечить баланс между защитой частной жизни и потребностями правоохранительных, налоговых и финансовых органов.

Согласно постановлению НБУ и изменениям в Налоговый кодекс, банки могут раскрывать информацию по запросам нотариусов, должностных лиц органов местного самоуправления, консульских учреждений.

В частности, это касается обращений:

суда;

правоохранительных органов;

Национального антикоррупционного бюро (НАБУ);

Государственной налоговой службы (ГНС);

Государственной исполнительной службы (в пределах производства).

Банковская тайна и порядок ее раскрытия

Порядок раскрытия банковской тайны определен законодательством и включает:

Официальный запрос от уполномоченного органа. Наличие правового основания (судебное постановление, уголовное производство, налоговый аудит и так далее). Формальную процедуру через Систему электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов ( СЭВГЭИР

Банк не имеет права самостоятельно передавать или продавать информацию третьим лицам без соответствующего разрешения или законного основания.

Текст бюджетной декларации говорит о том, что значительные изменения в сфере доступа к банковской информации будут происходить постепенно с 2026 по 2028 год. То есть речь идет не о мгновенной отмене банковской тайны, а о поэтапном расширении полномочий налоговых органов.

Это будет происходить путем принятия новых постановлений НБУ, внесения изменений в подзаконные нормативные документы, а также внедрения технических механизмов обмена данными.

Есть ли в Украине банковская тайна в 2025 году

Юристы Бесплатной правовой помощи отметили, что банковская тайна в Украине существует, но она действует в пределах четко определенных исключений. Она не является абсолютной.

Интересы государства, борьба с финансовыми преступлениями, отмыванием средств и финансированием терроризма часто требуют определенной степени открытости.

То есть банковская тайна в Украине в 2025 году остается действующим элементом финансовой системы. Она гарантирует клиентам конфиденциальность, но предусматривает исключения в случае законных запросов.

Есть ли банковская тайна в Европе

В странах Европейского Союза банковская тайна также регламентируется на законодательном уровне, но последние годы демонстрируют тенденцию к уменьшению конфиденциальности.

Например, ЕС ввел Директиву DAC6, которая обязывает финансовые учреждения сообщать налоговым органам о подозрительных трансграничных операциях.

В Швейцарии с 2018 года действует автоматический обмен финансовой информацией с налоговыми органами более 100 стран.

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