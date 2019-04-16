PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Ювентус — Аякс: прогноз букмекеров на матч

Ювентус на стадионе Альянц Стадиум сыграет против Аякса в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов 2018/19.

Ювентус — Аякс: прогноз букмекеров на матч

Ювентус во вторник, 15 апреля, проведет ответный матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19, в котором Старая сеньора дома на стадионе Альянц Стадиум сыграет против голландского Аякса.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Массимилиано Аллегри. На победу Ювентуса принимают ставки с коэффициентом 1.68. Успех аяксидов оценивают в 5.40. Ничейный результат встречи — 3.90.

Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей Барселона — Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на матч Где смотреть Ювентус — Аякс

Напомним, Аякс дома сыграл вничью против Ювентуса в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка