Ювентус на стадионе Альянц Стадиум сыграет против Аякса в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов 2018/19.
Ювентус во вторник, 15 апреля, проведет ответный матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19, в котором Старая сеньора дома на стадионе Альянц Стадиум сыграет против голландского Аякса.
По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Массимилиано Аллегри. На победу Ювентуса принимают ставки с коэффициентом 1.68. Успех аяксидов оценивают в 5.40. Ничейный результат встречи — 3.90.
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Напомним, Аякс дома сыграл вничью против Ювентуса в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19.
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