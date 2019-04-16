Ювентус на стадионе Альянц Стадиум сыграет против Аякса в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов 2018/19.

Ювентус во вторник, 15 апреля, проведет ответный матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19, в котором Старая сеньора дома на стадионе Альянц Стадиум сыграет против голландского Аякса.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Массимилиано Аллегри. На победу Ювентуса принимают ставки с коэффициентом 1.68. Успех аяксидов оценивают в 5.40. Ничейный результат встречи — 3.90.

Напомним, Аякс дома сыграл вничью против Ювентуса в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19.