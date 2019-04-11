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Факты / Спорт

Аякс и Ювентус расписали боевую ничью в Амстердаме

Аякс дома сыграл вничью против Ювентуса в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19.

Аякс и Ювентус расписали боевую ничью в Амстердаме

Аякс – Ювентус – 1:1.

Ювентус: Щесны, Канселу, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Дибала, 75), Бернардески (Хедира, 90+3), Манджукич (Коста, 60), Роналду.

Аякс: Онана, Тальяфико, Блинд, Де Лигт, Велтман, Де Йонг, Шоне (Эккеленкамп, 75), Нерес, Ван де Бек, Зиеш, Тадич.

Голы: Роналду, 45, Нерес, 46.

В первом тайме первым номером играли хозяева – у Аякса было больше опасных моментов. Несмотря на это, забил первым Ювентус. Роналду, который восстановился после травмы, воспользовался своим шансом и на последней минуте первой половины игры головой положил мяч в ворота Аякса. 0:1.

Второй тайм начался очень быстрым камбэком Аякса. Нерес обыграл двух защитников Юве и с края штрафной забил в дальний угол. 1:1. Так матч и закончился.

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Шансы остаются у обеих команд, но Юве в ответной игре будет фаворитом.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Лиги чемпионов Аякс – Ювентус.

Фото: Getty Images

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