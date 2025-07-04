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Кэти Перри и Орландо Блум официально объявили о разрыве

Орландо Блум та Кеті Перрі розійшлися
Фото: Getty Images

Звездная пара Кэти Перри и Орландо Блум официально подтвердили свой разрыв после нескольких месяцев слухов и предположений.

Кэти Перри и Орландо Блум расстались

В совместном заявлении представители звезд подчеркнули, что Блум и Перри уже длительное время “переформатируют свои отношения”, чтобы сосредоточиться на совместном воспитании дочери.

– Они и в дальнейшем будут появляться вместе как семья, ведь их общий приоритет – воспитание дочери с любовью, стабильностью и взаимным уважением, – говорится в сообщении.

Накануне Блум поделился в своих сториз серией цитат швейцарского психотерапевта Карла Юнга, в которых речь идет об одиночестве, грусти и балансе между счастьем и тьмой.

Сейчас смотрят

– Одиночество возникает не из-за отсутствия людей рядом, а из-за невозможности поделиться тем, что кажется важным для тебя, – говорится в одном из высказываний.

Инсайдер, близкий к паре, сообщил, что решение о разрыве было принято еще в прошлом месяце. Несмотря на эмоциональный удар для Кэти, она с облегчением вздохнула, что ей не придется снова проходить через развод.

Отношения Кэти Перри и Орландо Блума

Кэти Перри и Орландо Блум познакомились в 2016 году на афтепати после вручения Золотого глобуса. В 2019-м они обручились в День святого Валентина, а уже в следующем году в конце августа у них родилась дочь Дейзи Дав, которая осталась их единственным общим ребенком.

Известно, что напряжение в отношениях пары нарастало последние месяцы, поэтому решение расстаться, по словам инсайдеров, было “вопросом времени”.

Сейчас Кэти Перри сосредоточилась на работе — она дает концерты в рамках своего тура Lifetimes. Орландо Блум проводит время с друзьями — недавно его видели на предсвадебной вечеринке Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Италии. Сама Перри на праздновании не появилась, но Санчес публично отправила ей слова поддержки в Instagram.

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Источник: PageSix

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