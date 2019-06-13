Британский боксер и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри умеет делать шоу из интервью.

В эфире телеканала IFL TV боксер очень резко высказался касательно украинца Владимира Кличко, который по слухам, может вернуться в ринг.

— Не знаю, вернется ли Кличко в ринг. Ему, наверное, уже 43. Он жалкий лузер. Он никогда не был хорош. Но он сто процентов думает о возвращении. Я буду преследовать тебя до самой смерти. Буду сниться тебе в ночных ужасах. Ты никогда не побьешь меня. Помни: я надрал тебе задницу, с***. Ты ненавидишь меня. Я чувствую твою ненависть, – сказал Фьюри.