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Фьюри устроил очередное шоу с оскорблениями в адрес Кличко

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри очень резко высказался касательно украинского боксера Владимира Кличко, назвав его жалким лузером.

Тайсон Фьюри

Британский боксер и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри умеет делать шоу из интервью.

В эфире телеканала IFL TV боксер очень резко высказался касательно украинца Владимира Кличко, который по слухам, может вернуться в ринг.

— Не знаю, вернется ли Кличко в ринг. Ему, наверное, уже 43. Он жалкий лузер. Он никогда не был хорош. Но он сто процентов думает о возвращении. Я буду преследовать тебя до самой смерти. Буду сниться тебе в ночных ужасах. Ты никогда не побьешь меня. Помни: я надрал тебе задницу, с***. Ты ненавидишь меня. Я чувствую твою ненависть, – сказал Фьюри.

Напомним, в 2015 году Тайсон Фьюри победил Владимира единогласным решением судей.

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Последний бой Тайсона Фьюри против американца Деонтея Уайлдера в декабре 2018 года завершился ничьей.

Фото: Tyson Fury

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