Лондонский Тоттенхэм объявил о трансфере полузащитника Лидс Джека Кларка. 18-летний футболист стал первым приобретением шпор за полтора года.

За Кларка Тоттенхэм выложил €18 млн, однако следующий сезон талантливый англичанин проведет в аренде в Лидсе.

Читайте: Реал хочет купить звезду Тоттенхэма за €70 млн

Со шпорами игрок подписал контракт до 2023 года.

We are delighted to announce the signing of Jack Clarke from Leeds United.

He has agreed a contract with the Club until 2023 and will return to the Championship side on loan for the 2019/20 season.

Get the latest on our Spurs Official app #WelcomeJack #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 2 июля 2019 г.