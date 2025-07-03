В оккупированном Луганске подорвали Манолиса Пилавова — бывший “мэр” погиб

Бывший так называемый мэр временно оккупированного Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва в центре города.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы и информагентства.

Подрыв Пилавова: что известно

Также местные паблики пишут, что близкий родственник Пилавова подтвердил его смерть.

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По их данным, Манолис Пилавов, который возглавлял оккупационную администрацию Луганска в 2014-2023 годах, погиб от самодельной взрывчатки, заложенной за дверью дома на улице Тараса Шевченко.

Это вблизи краеведческого музея, где сегодня состоялось открытие выставки, посвященной операции Поток.

Взрыв прогремел в момент открывания двери. Погиб Пилавов и пострадали еще три человека. Следственный комитет РФ уже возбудил дело.

По данным источников hromadske, Манолиса Пилавова ликвидировала Служба безопасности Украины.

— Окончательных “санкций” от СБУ не пережил, — сказал собеседник издания.

Манолис Пилавов возглавлял оккупационную администрацию Луганска с декабря 2014-го по ноябрь 2023 года.

В 2015 году Служба безопасности Украины объявила Пилавова в розыск по трем статьям УКУ (насильственное изменение конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и создание террористической организации).

Сегодня пропагандистские СМИ сообщали о взрыве в Луганске неподалеку краеведческого музея, где оккупанты устроили выставку, посвященную войне против Украины.

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