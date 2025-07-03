Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Книжный магазин в США изымает книги о Гарри Поттере: что произошло
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Мобилизация с 1 июля 2025 года: новые правила и список исключений
Какая ответственность за подделку документов во время военного положения
Столб огня и дыма: момент взрыва под Житомиром попал на видео
Нуждается в проверке
Валентина Летяк, редактор ленты
3 мин.

В оккупированном Луганске подорвали Манолиса Пилавова — бывший “мэр” погиб

Пілавов
Фото: Факти ICTV

Бывший так называемый мэр временно оккупированного Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва в центре города.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы и информагентства.

Подрыв Пилавова: что известно

Также местные паблики пишут, что близкий родственник Пилавова подтвердил его смерть.

Сейчас смотрят

По их данным, Манолис Пилавов, который возглавлял оккупационную администрацию Луганска в 2014-2023 годах, погиб от самодельной взрывчатки, заложенной за дверью дома на улице Тараса Шевченко.

Это вблизи краеведческого музея, где сегодня состоялось открытие выставки, посвященной операции Поток.

Взрыв прогремел в момент открывания двери. Погиб Пилавов и пострадали еще три человека. Следственный комитет РФ уже возбудил дело.

По данным источников hromadske, Манолиса Пилавова ликвидировала Служба безопасности Украины.

— Окончательных “санкций” от СБУ не пережил, — сказал собеседник издания.

Манолис Пилавов возглавлял оккупационную администрацию Луганска с декабря 2014-го по ноябрь 2023 года.

В 2015 году Служба безопасности Украины объявила Пилавова в розыск по трем статьям УКУ (насильственное изменение конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и создание террористической организации).

Сегодня пропагандистские СМИ сообщали о взрыве в Луганске неподалеку краеведческого музея, где оккупанты устроили выставку, посвященную войне против Украины.

Читайте также
Взрывы в Луганске: в городе пылает логистика оккупантов
Вибухи в Луганську сьогодні, 30 червня 2025

Связанные темы:

Война в УкраинеВзрывЛНРЛуганскРосійська агресіяСБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь