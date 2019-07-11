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Факты / Спорт

Футболист Арсенала расплакался из-за расистских оскорблений

Хавбек лондонского Арсенала Джорди Осеи-Туту стал жертвой расистских оскорблений во время товарищеского матча.

Джорди Осеи-Туту

Полузащитник лондонского Арсенала Джорди Осеи-Туту, выступающий на правах аренды за немецкий Бохум, стал жертвой расистских оскорблений во время матча против швейцарского Санкт-Галлена.

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В конце первого тайма 20-летнего Осеи-Туту начал оскорблять тунисский защитник швейцарцев Слиман Кшук. Осеи-Туту сразу высказал претензии главному арбитру встречи после чего покинул пределы поля в слезах, несмотря на уговоры партнеров.

Во втором тайме Осеи-Туту все же вернулся в игру.

— Никто не должен быть жертвой дискриминации. Особенно трудно понять, когда это делает коллега-футболист. Арсенал и Бохум поддержали меня, и я надеюсь, что расизма не будет в футболе, – сказал Осеи-Туту после матча.

Представитель Бохума Себастьян Шиндцилорц заявил, что клуб уже обсудил с Санкт-Галленом неприятный инцидент.

Лондонский Арсенал после игры опубликовал заявление, в котором осуждает то, что произошло.

Напомним, во время матча 2-го тура отбора на Евро-2020 между сборными Черногории и Англии, болельщики хозяев скандировали расистские выкрики в адрес темнокожих футболистов трех львов, в частности Рахима Стерлинга и Дэнни Роуза.

ФотоVFL Bochum 1848

Источник: The Guardian

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