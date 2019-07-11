Хавбек лондонского Арсенала Джорди Осеи-Туту стал жертвой расистских оскорблений во время товарищеского матча.

Полузащитник лондонского Арсенала Джорди Осеи-Туту, выступающий на правах аренды за немецкий Бохум, стал жертвой расистских оскорблений во время матча против швейцарского Санкт-Галлена.

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В конце первого тайма 20-летнего Осеи-Туту начал оскорблять тунисский защитник швейцарцев Слиман Кшук. Осеи-Туту сразу высказал претензии главному арбитру встречи после чего покинул пределы поля в слезах, несмотря на уговоры партнеров.

This is horrible man, Jordi Osei-Tutu looks distraught. Looks like the opposition player has said something that’s really bothered him. Whatever happened, whether it was racist or not, there’s 100% no place for it. Credit to JOT, he calmed down and continued playing. pic.twitter.com/Q7m2Boto6e — T (@afcTB) 9 июля 2019 г.

Во втором тайме Осеи-Туту все же вернулся в игру.

— Никто не должен быть жертвой дискриминации. Особенно трудно понять, когда это делает коллега-футболист. Арсенал и Бохум поддержали меня, и я надеюсь, что расизма не будет в футболе, – сказал Осеи-Туту после матча.

Представитель Бохума Себастьян Шиндцилорц заявил, что клуб уже обсудил с Санкт-Галленом неприятный инцидент.

Лондонский Арсенал после игры опубликовал заявление, в котором осуждает то, что произошло.

Напомним, во время матча 2-го тура отбора на Евро-2020 между сборными Черногории и Англии, болельщики хозяев скандировали расистские выкрики в адрес темнокожих футболистов трех львов, в частности Рахима Стерлинга и Дэнни Роуза.

Фото: VFL Bochum 1848