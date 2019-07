Полузащитник лондонского Арсенала Джорди Осеи-Туту, выступающий на правах аренды за немецкий Бохум, стал жертвой расистских оскорблений во время матча против швейцарского Санкт-Галлена.

Читайте: Нужно избавиться от идиотов! УЕФА хочет дисквалифицировать команды за проявление расизма

В конце первого тайма 20-летнего Осеи-Туту начал оскорблять тунисский защитник швейцарцев Слиман Кшук. Осеи-Туту сразу высказал претензии главному арбитру встречи после чего покинул пределы поля в слезах, несмотря на уговоры партнеров.

This is horrible man, Jordi Osei-Tutu looks distraught. Looks like the opposition player has said something that’s really bothered him.

Whatever happened, whether it was racist or not, there’s 100% no place for it.

Credit to JOT, he calmed down and continued playing. pic.twitter.com/Q7m2Boto6e

— T (@afcTB) 9 июля 2019 г.