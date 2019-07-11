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Факти / Спорт

Футболіст Арсенала розплакався через расистські образи

Хавбек лондонського Арсеналу Джорді Осеї-Туту став жертвою расистських образ під час товариського матчу.

Джорди Осеи-Туту

Півзахисник лондонського Арсеналу Джорді Осеї-Туту, який виступає на правах оренди за німецький Бохум, став жертвою расистських образ під час матчу проти швейцарського Санкт-Галлена.

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Наприкінці першого тайму 20-річного Осеї-Туту почав ображати туніський захисник швейцарців Сліман Кшук. Осеї-Туту одразу висловив претензії головному арбітру зустрічі після чого покинув межі поля в сльозах, попри вмовляння партнерів по команді.

У другому таймі Осеї-Туту все ж повернувся в гру.

— Ніхто не повинен бути жертвою дискримінації. Особливо важко зрозуміти, коли це робить колега-футболіст. Арсенал і Бохум підтримали мене, і я сподіваюся, що расизму не буде у футболі, – сказав Осеї-Туту після матчу.

Представник Бохума Себастьян Шіндцілорц заявив, що клуб вже обговорив з Санкт-Галленом неприємний інцидент.

Лондонський Арсенал після гри опублікував заяву, в якій засуджує те, що сталося.

Нагадаємо, під час матчу 2-го туру відбору на Євро-2020 між збірними Чорногорії та Англії, вболівальники господарів скандували расистські вигуки на адресу темношкірих футболістів трьох левів, зокрема Рахіма Стерлінга та Денні Роуза.

Фото: VFL Bochum 1848

Джерело: The Guardian

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