Півзахисник лондонського Арсеналу Джорді Осеї-Туту, який виступає на правах оренди за німецький Бохум, став жертвою расистських образ під час матчу проти швейцарського Санкт-Галлена.

Читайте: Треба позбутися ідіотів! УЄФА хоче дискваліфіковувати команди за прояви расизму

Наприкінці першого тайму 20-річного Осеї-Туту почав ображати туніський захисник швейцарців Сліман Кшук. Осеї-Туту одразу висловив претензії головному арбітру зустрічі після чого покинув межі поля в сльозах, попри вмовляння партнерів по команді.

This is horrible man, Jordi Osei-Tutu looks distraught. Looks like the opposition player has said something that’s really bothered him.

Whatever happened, whether it was racist or not, there’s 100% no place for it.

Credit to JOT, he calmed down and continued playing. pic.twitter.com/Q7m2Boto6e

— T (@afcTB) 9 июля 2019 г.