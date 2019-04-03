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Факты / Спорт

Нужно избавиться от идиотов! УЕФА хочет дисквалифицировать команды за проявление расизма

УЕФА рассмотрит возможность дисквалификации команды с турнира из-за проявления расизма их фанатами.

Александер Чеферин

Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал о возможных наказаниях за проявления болельщиками расизма.

— Я не вижу более жестких санкций, чем запрет болельщикам посещать стадионы, матчи при пустых трибунах, штрафы. Если нарушения носят хронический характер, мы могли бы выкинуть клуб или сборную из турнира. Все возможно. Но это последняя мера. Нужно избавиться от идиотов, ведь футбол — самая популярная вещь в мире, — заявил Чеферин.

Чеферин добавил, что это касается не только расизма, но и гомофобии и сексизма.

— Обезьяньи уханья, бананы на поле, отредактированные фотографии Анны Франк, места, где женщинам не позволяют смотреть футбол, не говоря уже о том, чтобы поиграть. Это безумие, — добавил босс УЕФА.

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Ранее УЕФА начал расследование по поводу возможного проявления расизма в матчах 1/8 финала Лиги Европы между киевским Динамо и лондонским Челси.

Источник: FourFourTwo

Фото: Dreamstime

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