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Англичане пожаловались на расизм в матче с Черногорией. УЕФА открыл дело

Черногорские болельщики во время матча сборных Черногории и Англии скандировали расистские кричалки в адрес защитника Дэнни Роуза.

Сборная Англии - Деле Алли Хадмон-Одои, Денни Роуз

Во время матча 2-го тура отбора на Евро-2020 между сборными Черногории и Англии, болельщики хозяев скандировали расистские выкрики в адрес темнокожих футболистов трех львов, в частности Рахима Стерлинга и Дэнни Роуза.

Коуч англичан Гарет Саутгейт после матча выразил свое возмущение ситуацией:

— Я точно слышал оскорбления в адрес Роуза, когда ему показали желтую карточку в конце матча. У меня нет никаких сомнений на этот счет, и мы пожалуемся УЕФА. Это недопустимо. Мы обязательно сделаем все, что нужно, и поддержим своих игроков.

По словам англичан, расистские выкрики звучали на протяжении всего матча. Хавбек Стерлинг свой гол на 81-й минуте отпраздновал, схватившись руками за уши. Этим жестом он ответил на расистские оскорбления.

— Лучший способ заставить замолчать хейтеров (и да, я имею в виду расистов).

После матча Стерлинг призвал серьезно наказать сборную Черногории за проявления расизма, дисквалифицировав их стадион.

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В итоге, УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам 2-го тура квалификации чемпионата Европы-2020 между сборными Черногории и Англии (1:5).

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит несколько инцидентов с участием болельщиков хозяев: использование пиротехники, расистское поведение, блокировки лестничных проходов и бросание посторонних предметов.

Итоги расследования будут известны 16 мая.

Ранее Челси обвинил фанатов киевского Динамо в проявлениях расизма.

Источники: Independent, УЕФА

Фото: Getty Images

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