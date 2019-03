Во время матча 2-го тура отбора на Евро-2020 между сборными Черногории и Англии, болельщики хозяев скандировали расистские выкрики в адрес темнокожих футболистов трех львов, в частности Рахима Стерлинга и Дэнни Роуза.

Коуч англичан Гарет Саутгейт после матча выразил свое возмущение ситуацией:

По словам англичан, расистские выкрики звучали на протяжении всего матча. Хавбек Стерлинг свой гол на 81-й минуте отпраздновал, схватившись руками за уши. Этим жестом он ответил на расистские оскорбления.

Best way to silence the haters (and yeah I mean racists) #2019 #getsomeeducation pic.twitter.com/ohhkOJtdey

— Raheem Sterling (@sterling7) 25 марта 2019 г.