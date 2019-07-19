Александр Зинченко принял участие в фотосессии для презентации новой формы Манчестер Сити.

Манчестер Сити в яркой фотосессии представил три комплекта формы на сезон-2019/20.

Для этого клуб увез троих своих игроков в Шанхай, где сфотографировал их в экипировке на крыше одной из высоток.

Для презентации формы пригласили Александра Зинченко, Давида Сильву и Рахима Стерлинга.









Зинченко на высотке в Шанхае представил новую форму МанСити / 2 фотографии

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Зинченко был одет в черную, резервную, форму Сити.

Напомним, МанСити по случаю подписания нового контракта с Зинченко подготовил для него сюрприз.

Фото: ManCity