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Факти / Спорт

Зінченко на висотці у Шанхаї представив нову форму МанСіті

Олександр Зінченко взяв участь у фотосесії для презентації нової форми Манчестер Сіті.

Зінченко на висотці у Шанхаї представив нову форму МанСіті

Манчестер Сіті у яскравій фотосесії представив три комплекти форми на сезон-2019/20.

Для цього клуб відвіз трьох своїх гравців до Шанхая, де сфотографував їх в екіпіруванні на даху однієї з висоток.

Для презентації форми запросили Олександра Зінченка, Давида Сільву та Рахіма Стерлінга.

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Зінченко на висотці у Шанхаї представив нову форму МанСіті / 2 фотографии

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Зінченко був одягнений у чорну, резервну, форму Сіті.

Нагадаємо, МанСіті з нагоди підписання нового контракту з Зінченком підготував для нього сюрприз.

Фото: ManCity

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